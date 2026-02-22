15 דקות ואתם ברומא: הסוד למנת ה-Aglio e Olio המושלמת.

מינימום רכיבים, מקסימום טכניקה: המדריך להכנת ספגטי שום ושמן זית עם הטוויסט שהופך אותה למנת מסעדה. השלב הקריטי שאסור לכם לפספס והטיפ לשדרוג שיוצר "קראנץ' איטלקי".

מדובר באחת המנות הפשוטות ביותר במטבח האיטלקי, אך גם בזו שדורשת דיוק של מנתח. השילוב בין שמן זית איכותי, שום שנפרס בדקיקות וגבינת פקורינו חריפה יוצר אמולסיה מנצחת בתוך רבע שעה בלבד.

סל הקניות (ל-2 מנות):

* הבסיס: 250 גרם ספגטי איכותי.

* הארומה: 3-4 שיני שום (פרוסות דק ככל האפשר), 1/3 כוס שמן זית, חופן פטרוזיליה קצוצה.

* החריפות: פתיתי צ'ילי (חובה לחובבי הפיקנטיות).

* הסיומת: חופן פקורינו מגורדת דק מאוד ומלח.

הפרוטוקול: כך תעשו זאת נכון

1. חוק המלח: מרתיחים סיר גדול. המים חייבים להיות מלוחים "כמו ים". מבשלים את הספגטי דקה אחת פחות מהוראות היצרן (אל-דנטה אמיתי). חשוב: אל תשפכו את כל המים – שמרו כוס אחת בצד.

2. השלב הקריטי - הזהב שבמחבת: מחממים שמן זית על אש בינונית-נמוכה. מוסיפים את פרוסות השום ומערבבים בעדינות. המטרה היא להגיע לזהב בהיר בלבד. ברגע שהריח משתלט על המטבח – מוסיפים צ'ילי ומכבים את האש מיד. ראו הוזהרתם: שום שחום מדי הוא שום מר, ואם זה קרה – מתחילים מהתחלה.

3. הפיכת השמן לרוטב: מעבירים את הספגטי למחבת, מדליקים שוב אש בינונית ומוסיפים 2-3 כפות ממי הבישול העמילניים. הערבוב החזק יוצר את ה"אמולסיה" – רוטב מבריק שעוטף את הפסטה ולא נפרד ממנה.

4. הפינאלה: מורידים מהאש ומוסיפים את הפקורינו בהדרגה. המרקם צריך להיות קרמי ומבריק.

🎯 דבר המומחה: שלושה שדרוגים של מקצוענים

* מרקם שלג: תגרדו את הפקורינו על הפומפייה הכי דקה שיש לכם.

* טוויסט רענן: גרידת לימון בסיום תוסיף עומק מפתיע.

* השדרוג המושחת: פזרו פירורי לחם שקליתם מראש בשמן זית לקבלת קראנץ' שובר שוויון.