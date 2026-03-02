התשובה הטעימה לאיראן: קוקו סבזי - המתכון הפרסי המהיר שמתאים בול לזמן מלחמה

דווקא בימים שבהם המתיחות מול איראן נמצאת בשיאה, המטבח הפרסי האותנטי מציע פתרון מפתיע ומרגיע לזמני לחץ בדמות ה"קוקו סבזי". חביתת הירק הפרסית המפורסמת מסתמנת כמנה האידיאלית לימי לחימה ואזעקות, בהיותה מנה קלה, מהירה וכשרה שמוכנה תוך 20 דקות בלבד.

יתרונה הגדול טמון בכך שהיא נעשית כולה במחבת אחת, חוסכת זמן יקר וכלים, וחשוב מכך - ההכנה אינה כרוכה בריחות חריפים שעשויים להפריע בעת שהייה במרחב מוגן או במקלט, תוך שהיא משלבת טעמים עשירים שמספקים תחושת בית.

לצורך הכנת הארוחה המנחמת הזו לזוג סועדים, יש להצטייד בארבע ביצים גדולות, חצי צרור פטרוזיליה וחצי צרור שמיר קצוצים דק ללא הגבעולים, בצל לבן בינוני קצוץ לקוביות, כף קמח רגיל או כוסמין מלא, כפית מלח, חצי כפית פלפל שחור ושמן זית לטיגון.

תהליך ההכנה פשוט ויעיל במיוחד למצבי חירום: מתחילים בטיגון הבצל במחבת עם שמן זית חם למשך שלוש עד ארבע דקות עד להזהבה, ולאחר מכן מסננים אותו לקערה.

בשלב הבא מערבבים בקערה את הבצל המטוגן יחד עם הירקות הקצוצים, הביצים, התבלינים והקמח עד לקבלת תערובת אחידה.

את הבלילה המוכנה יוצקים למחבת חמה עם שמן, מנמיכים את האש, מכסים ומבשלים במשך 12 עד 13 דקות עד שהחביתה מתייצבת ושומרת על עסיסיות. לאחר מכן הופכים אותה ומכבים את האש.

המנה המתקבלת דומה מאוד לקוקו סבזי הקלאסי, היא עשירה בחלבון ובירקות זמינים ומספקת נוחות בימים מורכבים מבלי להכביד על ההתנהלות במטבח. את חביתת הירק ניתן להגיש חמה ישר מהמחבת או קרה, לצד ירקות טריים או כמות שהיא.