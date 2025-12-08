מצעד השיפודיות: ניב גלבוע במסעדה החדשה של אסף גרניט
הטרנד החדש ממשיך לכבוש את הסצנה הקולינרית, ועכשיו גם השף הפופולרי מצטרף לחגיגה • ניב גלבוע עלה לירושלים לבדוק את ההבטחות הגדולות • וגם: כמה יקבלו "גיטה" ו"סיח", והאם טוסיק של תרנגולת הוא טעים? • צפו
ניב גלבועמגיש "מדד גלבוע"
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
טרנד שיפודיות השף ממשיך לכבוש את הסצנה הקולינרית, ועכשיו גם אסף גרניט מצטרף לחגיגה. ניב גלבוע עלה לירושלים ובדק את השיפודייה החדשה - וההבטחות הגדולות.
ב"גיטה" בשוק לוינסקי בדקנו את השיפודייה שנפתחה, קיבלנו מגש סלטים מיוחד המורכב מסלט טורקי, סלק, חמוצים - ואפילו חומוס עבודת יד. הקבב, הרך, טעים ושומני היה נהדר.
ו-ב"סיח" בתל אביב, שם מצאנו מחירון לסלטים - וגם סיק טוסיק, מטוסיקים של תרנגולת. לצד המנה, קיבלנו סלרי חריף, שורש סלק, עלה סלק ועוד.
כמה קיבלו המנות במדד? צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות