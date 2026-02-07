כוכבת הרשת שסבלה מהפרעות אכילה - ונרפאה בזכות האוכל

לקורל חוטה יש מאות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות, והיא אחת ממשפיעניות האוכל המוכרות ביותר. בכל פרופיל שלה אפשר למצוא מתכונים פוטוגניים ומעוררי תיאבון שמכינים היום כמעט בכל בית בישראל.

אבל מאחורי ההצלחה של קורל יש סיפור אישי על התמודדות לא פשוטה כלל.

בשירותה הצבאי קורל פיתחה הפרעת אכילה, שלדבריה נגרמה כתוצאה מ"התמכרות לרזון". הפרעת המחלה שהתפתחה אצלה התדרדרה במהירות, לשלב שבו הפסיקה הגוף שלה קרס. אחרי שנתיים בהן לא קיבלה מחזור חודשי, היא הבינה שאין ברירה - וצריך לחזור לאכול.

מאז שגילתה את עולם המתכונים הדיאטטיים, היא החלה את צעדיה ברשת כשליחה עבור אלו שמעוניינים לאכול בריא, אבל גם לשמור על הטעם. אחרי שעברה למתכונים יותר ססגוניים - גם מספר העוקבים החל לעלות, עד שמתכון אחד הביא לה את הפריצה הגדולה. עכשיו, עם קריירה בתור בלוגרית אוכל עם מאות אלפי עוקבים, נראה שהתכנון להיות מהנדסת תוכנה יכול לחכות.