המאכל שנכחד בלונדון - בגלל המלחמה עם איראן

בעקבות המלחמה עם איראן ועליית מחירי האנרגיה, שמן הטיגון והדגים - אלפי חנויות ברחבי בריטניה במחסור של "פיש אנד צ'יפס". ממנת פועלים נגישה במחיר סמלי, הפך אוכל הרחוב הנגיש והפשוט בלונדון למנת יוקרה, שמחירה נוסק לאזור ה-60 שקלים.

עומר לוגסי, מדריך סיורי האוכל רעבים בלונדון, סיפר: "יש פה הרבה נושאים בוערים עכשיו, גם חוק הסיגריות החדש וגם עליית המחירים של כמעט הכל, אבל כמובן ה'פיש אנד צ'יפס', שהוא אמור להיות אוכל פועלים זול, מהיר ופשוט, הופך פתאום להיות מנה כמו במסעדה. 12-13 פאונד, לפני כמה שנים זה מה שהייתה עולה מנה עיקרית במסעדה פה".

"לא הרבה יודעים את זה, אבל מקור המנה הזו הוא בכלל יהודי", מספר עומר, "את ה'פיש אנד צ'יפס' הביאו לבריטניה מהגרים יהודים מפורטוגל - והיא הפכה למנה אולי הכי מזוהה עם בריטניה כיום".

"פעם, לפני שלוש-ארבע שנים, היית יכול למצוא מנת 'פיש אנד צ'יפס' ב-8 פאונד, 9 פאונד. היום זה כבר מגיע ל-12-13 וזו עלייה משמעותית. זה כבר באמת באזור ה-60 ש"ח, זה הופך כבר למחיר של מנה לא עממית", אומר עומר.