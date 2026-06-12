התחיל משני סירים בודדים - והפך למוקד עלייה לרגל: שוק האוכל בדרום שלא הכרתם

שוק האוכל בנתיבות התחיל משני סירים בודדים שהעמיד משוחרר טרי מהצבא על שולחן מתקפל. היום הוא כבר הפך למקום עליה לרגל לחובבי קולינריה מדרום ועד צפון שמגיעים לטעום - מאוכל טריפוליטאי, תבשילים תוניסאיים, ועד מטעמים בוכריים.

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יום שישי בצהריים, נתיבות מתמלאת בריח ביתי משכר, שוק האוכל שוקק חיים - מה שהפך לסנסציה בשנים האחרונות. כתבתנו בדרום טל סבג יצאה לבדוק את המקום לצד אופיר הרשקוביץ, שמכירה היטב כל פינה טובה במקום.

הסיפור של השוק מתחיל ביאוורדי - הבסטה עם התור הכי ארוך בשוק. מה שהתחיל כשולחן פיקניק מתקפל עם שני סירים של אמא, הפך לסיפור הסינדרלה של העיר. דוכנים נוספים הצטרפו אט אט ועיריית נתיבות החליטה לחבק את הזבנים.

מאוכל מרוקאי אחד - לאחר, הפעם, בבישול ארוך. עצירה קטנה מהבישול המזרחי לוקחת אותנו לחגיגה בוכרית, שם רק הדולרים חסרים. מול הדוכן הבוכרי, מחכה לנו גברת טריפולי. דוכן משפחתי בו שלושת הילדים מגויסים - שניים במילואים ואחת בשירות סדיר.

כמובטח, שוק האוכל בנתיבות מלא בטעמים מכל העדות. אחרי שטעמנו את המאכלים המרוקאים, הטריפוליטאים, אלו שהם בין לבין, והבוכרים, הגיע תורו של האוכל האתיופי. אחרי שחלפנו בין כל הדוכנים, חתמנו את הביקור הקולינרי בזה שחשוב מכולם - "בירה תומר", לזכרו של תומר נגר זכרו לברכה.

הסירים מבעבעים, ריחות התבלינים ממלאים את האוויר והמבלים משיקים כוסית בכל דוכן. שוק האוכל של נתיבות הוא הרבה יותר ממקום שבאים לאכול בו. זהו סיפור של קהילה, של מסורת שעוברת מדור לדור ושל משפחות שבחרו להגיש לכולם את הטעמים של הבית. במקום שהשוני הקולינרי יבדל בין אנשים - הטעמים המגוונים מאחדים ביניהם ויוצרים מרחב של סובלנות ואהבה.