השווארמה של המדינה: מי המקום הראשון של ישראל?

אין ספק ששווארמה היא עניין אינטימי עבור הישראלים. לכל אחד יש את ה"דוכן" שלו שהוא נשבע בו, אבל בתחרות של "מדד גלבוע" רק אחת יכולה הייתה לזכות בתואר הרשמי. מתוך אלפי המלצות, הגיעו שלושה מקומות לישורת האחרונה: "באבא ג'ים" מבת ים, "ברביקיו מיראז'" מעוספיא ו"הנכד של אברהם" מראשון לציון. מגיש "מדד גלבוע", ניב גלבוע, יצא לטעום.

המסע החל ב"באבא ג'ים" בבת ים, מקום שנותן כבוד למקור הטורקי העתיק. גלבוע טעם שם את ה"דונר קבב" המוגש בגרסת איסקנדר עם יוגורט, חמאה מומסת ורוטב עגבניות. "אפילו הטורקים שאוכלים את זה מתים מכולסטרול", התבדח גלבוע, אך הודה שמדובר בטעם פנטסטי.

התחנה הבאה הייתה "ברביקיו מיראז'" בעוספיא. שם השווארמה עושה הכל הפוך - היא שוכבת אופקית ומסתובבת על השומן של עצמה מעל גחלים. גלבוע, יחד עם מומחה השווארמה גיל הראל, התלהבו מהטכניקה הייחודית: "השומן מגיע לכל מקום בביס... זו אחת השווארמות הכי טובות שאכלתי", קבע גלבוע.

והזוכה היא...

למרות התחרות הקשה, המקום שזכה לאהדת הקהל וגם לציון הגבוה ביותר הוא "הנכד של אברהם" מראשון לציון. המקום, שמנוהל על ידי "האמא" (בתו של אברהם המקורי), מציע שווארמה של עגל והודו בתיבול מדויק.

במהלך הביקור במקום, גלבוע והראל טעמו את הנתחים בצלחת ובפיתה, כשהם מקפידים "להיות ישראלים" ולשים הכל מהכל. "יש פה קורלציה בין העם לבינינו", הסביר גלבוע, "שלושתנו מסכימים שזה הכי טוב. ההודו שלהם מטורף, מרגישים את השומן ואת התיבול אבל הכל עדין ונותן לבשר לדבר".

למרות המקור הטורקי, גלבוע מסכם ששווארמה הפכה מזמן למאכל הלאומי של ישראל. הניצחון של "הנכד של אברהם" חותם את הסאגה עם קביעה ברורה: שילוב של מסורת משפחתית, שומן במידה הנכונה ותיבול עדין הם הנוסחה המנצחת. "מי שגרם למקום הזה לקבל כפל כפליים זה עם ישראל שפשוט אוהב את זה", סיכם גלבוע בחיוך עם פלפל חריף ביד.