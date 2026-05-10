ניב גלבוע הוא חובב מושבע של המטבח התאילנדי - וגם של מסעדות ששורדות הרבה זמן. הוא יצא לבקר במסעדה התאילנדית הוותיקה "נאם" בסניף ברחוב קינג ג'ורג' בתל אביב על מנת לבדוק - האם הסטנדרט נשמר?

בין המנות שניב טעם: סלט פפאיה ירוקה, נאם-טוק, סטיקי רייס, מיאנג קאם, גנג קארי פלה ושיפודי סאטה על גריל פחמים. ולקינוח - בננה לוטי וגלידת קוקוס.

אולי בגלל המצב הכלכלי נצטרך להתרגל למסעדות עם מכונות במקום מלצרים וכלים חד פעמיים. האוכל אמנם לא אחד לאחד כמו בבנגקוק - אך בהחלט טעים מאוד, והמסעדה קיבלה את הציון 8 במדד גלבוע.