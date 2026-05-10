התאילנדית הוותיקה: מסעדת "נאם" פועלת כבר 12 שנים - ניב גלבוע יצא לבדוק האם הסטנדרט נשמר
ניב גלבוע הוא חובב מושבע של המטבח התאילנדי - וגם של מסעדות ששורדות הרבה זמן • בין המנות שטעם: סלט פפאיה ירוקה, נאם-טוק, סטיקי רייס, מיאנג קאם וגנג קארי פלה • כמה קיבלה "נאם" במדד? • צפו
ניב גלבועמגיש "מדד גלבוע"
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
ניב גלבוע הוא חובב מושבע של המטבח התאילנדי - וגם של מסעדות ששורדות הרבה זמן. הוא יצא לבקר במסעדה התאילנדית הוותיקה "נאם" בסניף ברחוב קינג ג'ורג' בתל אביב על מנת לבדוק - האם הסטנדרט נשמר?
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
בין המנות שניב טעם: סלט פפאיה ירוקה, נאם-טוק, סטיקי רייס, מיאנג קאם, גנג קארי פלה ושיפודי סאטה על גריל פחמים. ולקינוח - בננה לוטי וגלידת קוקוס.
אולי בגלל המצב הכלכלי נצטרך להתרגל למסעדות עם מכונות במקום מלצרים וכלים חד פעמיים. האוכל אמנם לא אחד לאחד כמו בבנגקוק - אך בהחלט טעים מאוד, והמסעדה קיבלה את הציון 8 במדד גלבוע.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות