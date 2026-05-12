פסטיבל "תל אביב EAT", שנפתח אתמול (שני), חוגג עשור להקמתו. לאור הפסקת האש עם איראן, המארגנים מצפים למאות אלפי מבקרים שיפקדו את גן צ'ארלס קלור מול הים. האירוע מרכז את מיטב השפים והמסעדות המובילות בישראל, המגישים את מנות הדגל שלהם לקהל הרחב. השף ישראל אהרוני, שדוכנו נחשב לאחד הנמכרים ביותר, ציין בחיוך על אחת ממנותיו: "אחת הנמכרות ביותר, אני לא יודע אם הכי, אבל יש לנו אחלה מוצר, למה לא?".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המבקרים יכולים ליהנות ממגוון רחב של סגנונות, החל מאוכל רחוב ועד למנות שף מורכבות. השף מושיק רוט מגיש בין היתר נקניקיה בלחמניה, אך כמובן את הגרסה המשודרגת: "זה יופי של לחמנייה, לחמניית בריוש מאוד, מאוד, מאוד, מאוד אוורירית...". השף שחף שבתי, שהציג מנות אסיאתיות כמו "אסאדו עם צ'יפס בצל", סיכם את החוויה עבור הסועדים: "אנחנו הולכים לעשות נאמסים, הולכים לעשות סלט מלפפונים המפורסם שלנו... את תעופי, תעופי, תעופי".

קובי אדרי, בלוגר אוכל בעל יותר מחצי מיליון עוקבים באינסטגרם, אמר ביום הפתיחה של הפסטיבל: "כל השפים של ישראל הגיעו לכאן, כל המותגים הכי גדולים". מגל זהבי, ניסים סיסקה בדוכן האבטיחים ועד עינת בובליל עם בורקס בשר, גם המשפיענים הופכים לשפים. למרות הכניסה החופשית למתחם, המבקרים נדרשים לשלם 45 ש"ח עבור כל מנה. עם זאת, מחזיקי כרטיס "דיגיתל" זכאים להנחות משמעותיות של עד 25 שקלים למנה.