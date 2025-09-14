טרנד המאצ׳ה כובש את ישראל: למה זה כל כך יקר?
המשקה היפני הירקרק והבריא כבר נכנס לקניונים, לבתי הקפה ולמטבחים הביתיים • אבקת התה הירוק מבטיחה אנרגיה, ריכוז ושפע של יתרונות בריאותיים • צפו בכתבה המלאה מתוך ״המהדורה המרכזית״
משקה המאצ'ה היפני הירקרק והבריא כובש את כל העולם וגם את ישראל. אבקת התה הירוק שמבטיחה אנרגיה, ריכוז ושפע של יתרונות בריאותיים נכנסת לקניונים, לבתי הקפה ולמטבחים הבייתיים. רבים לוגמים אותו במקום הקפה של הבוקר והביקוש הגדול הזניק את המחירים, עד שהאבקה שממנה מכינים אותו - עולה כמעט כמו זהב. צפו בכתבה מתוך ״המהדורה המרכזית״
