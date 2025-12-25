הטרנד של קינוחי הפירות הגיע לארץ, והרשתות מוצפות בתמונות וסרטונים של מה שאומנם נראה מבחוץ כמו פרי טרי - אך מבפנים מסתתר קינוח יוקרתי שמצטלם מושלם, וגם גורף אלפי צפיות. בין אם זה קינוח תעשייתי או עבודת יד, הקינוחים הללו עוברים תהליך ארוך ומדויק, שהתוצאה שלו לא פחות מרשימה מהתהליך עצמו, והמחירים בהתאם.

מה שהתחיל לפני חמש שנים בצרפת, עם קונדיטור שעבד בבית מלון, היום ידוע בקרב החובבים בתור "הדרך הנכונה לאכול פרי", והיום הם נמצאים בכל מקום - וכנראה שהם גם קפצו לכם כשגללתם בפיד ברשתות החברתיות.

על פי הקונדיטורים אור טולדנו ולירון טאקו, במרכז הטרנד עומד המנגו, שעובד לא רק על חוש הטעם, אלא גם על חוש הראייה עם צבק חזק ובוהק, ואפילו על חוש השמיעה עם הקראנץ' שאפשר לשמוע כשנותנים בו נגיסה. אבל עם כמה שקינוח המנגו הוא הכי מבוקש - הוא גם זה שלוקח הכי הרבה זמן להכין.

