מהקוקוס הוורוד ועד חלווה דובאי: הממתקים של פעם עושים קאמבק

קוקוס ורוד, חלביצה, מרמלדה וחלווה, הממתקים שפעם היו קבועים במכולת השכונתית, בטיולים שנתיים ובמנות הקרב של צה"ל - עושים בשנים האחרונות קאמבק מפתיע.

במפעל "א. אטיאס" שבאזור התעשייה ברקן ממשיכים לייצר את הממתקים בשיטות מסורתיות, כמעט בלי שינוי. "אנחנו ממשיכים לייצר את הקוקוס בצורה המסורתית כדי לשמור על הטעם והרכות", סיפר רון אביב, מבעלי המפעל. "אם נעבור לשיטות תעשייתיות, זה יהיה מוצר יבש לגמרי".

לדבריו, למרות כל טרנדי הבריאות והמדבקות האדומות, הישראלים עדיין מחפשים את הטעמים המוכרים מהילדות. "מי שגדל בשנות ה-60, 70 ו-80 - הטעמים האלה הם חלק ממנו", אמר.

אבל השאלה הגדולה היא האם גם דור ה-Z מתחבר לממתקים של פעם. במהלך הכתבה טעמו נערות צעירות קוקוס ורוד, מרמלדה וחלביצה, והתגובות היו מעורבות. חלק מהמוצרים הוגדרו כ"מתוקים מדי", אחרים דווקא הפתיעו לטובה. "זה מזכיר טוויקס בלי השוקולד", אמרה אחת מהטועמות על החלביצה.

אם יש מוצר אחד שהצליח לא רק לשרוד אלא גם להשתדרג - זו החלווה. ב"אחוה" מספרים שהמוצר עבר מהפך: מבלוק חלווה פשוט לחטיפים קטנים, טעמי שוקולד ומוצרים ממותגים יותר.

"חלווה היא 50% בריא ו-50% מתוק", הסביר סמנכ"ל השיווק של החברה, יובל מלאך. "בסוף היא מבוססת על טחינה, שזה סופר-פוד".

ובזמן שהילדים אולי עדיין יעדיפו שוקולדים מודרניים, נראה שהממתקים של פעם מצליחים לשמור על מקום מיוחד בלב הישראלי - לא רק בזכות הטעם, אלא בעיקר בזכות הזיכרונות.