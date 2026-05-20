אל תספרו לאף אחד: דוכן הפיצה המבטיח ברמת השרון

ברחוב סוקולוב שברמת השרון פועל דוכן קטן, שמבטיח פיצה רומאית אותנטית בעבודת יד. המקומיים כבר מנסים לשמור קרוב אליהם, שלא ייווצר במקום תור שישנה את התמונה. אלא שעם חומרי גלם כאלה ובצק כזה, קשה מאוד לשמור על הסוד. מבקר האוכל גל זהבי יצא לבדוק - על מה המהומה?

התפריט מציע מגוון אפשרויות המבוססות על בצק קל ואיכותי. אחת המנות הבולטות היא פיצה "פלה" - מלבן בצק באורך 40 סנטימטרים. גרסת המרגריטה שלה, שנמכרת במחיר של 68 שקלים, מציגה צבע מפוייח ויפה מלמטה. הבצק קל, רוטב העגבניות מתוק ומאוזן בטעמיו (בסגנון עגבניות סאן מרזנו), והגבינה עשירה מאוד. מדובר במנה גדולה שמתאימה לחלוקה עבור שלושה או ארבעה אנשים רעבים.

לצד הפיצות המלבניות, המקום מציע פיצות עגולות ודקות בסגנון רומאי המכונות "טונדה". פיצת "טונדה קמפניה", שעולה אף היא 68 שקלים, מגיעה בגודל ענק עם עגבניות שרי, שום ונגיעה חריפה. היא מתאפיינת בפשטות נהדרת, מרקם מהמם ומתאימה לחלוקה של שלושה אנשים לצד מנה נוספת.

מלבד פיצות, המקום מתמחה ב"פניני" - כריכים עצומים בתוך בצק פיצה שלא ניתן לאכול לבד. כריך ה"קפרזה" מביא את הטעמים הקלאסיים של הסלט האיטלקי המוכר בישראל, ומספק חוויה שונה בכל ביס. לחובבי הבשר, כריך ה"קורנביף" מציע כמות נדיבה של לפחות 200 גרם בשר, בשילוב איולי חרדל, המייצר רבדים מרעננים ועשירים בו-זמנית. עם השקעה כזו בחומרי גלם ובצק פנומנלי, נראה שהשכנים מרמת השרון יצטרכו להשלים עם העובדה שהסוד שלהם נחשף.