נביא המלחמות הכי לוהט בעולם: האם "מדד הפיצה" בסכנה?

שר ההגנה האמריקני פיט' הגסת' אמנם לא רוצה שהגנרלים שלו יהיו שמנים, ולא אוהב שאנשי הצבא אוכלים ג'אנק פוד. אבל ייתכן שלציבור הנרחב - ובמיוחד לאיראנים - יש אינטרס שהם דווקא יאכלו, ובמיוחד משולשי פיצה. כן, משולש אחד יכול לספק לא מעט מידע מודיעיני.

המיתוס התחיל בשנות ה-80. ב-1983, בלילה שלפני פלישת ארה"ב לאי הקטנטן גרנדה בניסיון לבלום את התפשטות הקומוניזם, נרשמה עלייה דרמטית במשלוחי מגשי פיצה למשרדים ממשלתיים וביטחוניים ברחבי וושינגטון הבירה. ב-1989, ברגעים לפני הפלישה האמריקנית לפנמה ולכידתו של הדיקטטור מנואל נורייגה, דיווחים על הזמנות של מאות מגשים מפיצריות ברחבי וושינגטון, שם ממוקמים הבית הלבן, הפנטגון, וה-CIA עבדו שעות נוספות - הובילו ללידתו של "מדד הפיצה" המפורסם.

המדד צבר תאוצה במלחמת המפרץ הראשונה בשנת 1991. ג'ורג' מיקס, זכיין של יותר מ-40 סניפי "דומינוס פיצה" ברחבי הבירה, טען בראיון ללוס אנג'לס טיימס כי "ברשתות החדשות לא תמיד יודעים מה הולך לקרות כי לפעמים הם ישנים - אבל השליחים שלנו תמיד ערים, גם ב-2 לפנות בוקר".

ככל שחלפו השנים, כך נטען, המדד איתר אירועים נוספים: לכידת בן-לאדן, מתקפות הכטב"מים האיראניות של ישראל ב-2024 - וגם ב-12 ביוני, שעות לפני מבצע עם כלביא ב-2025, מדד הפיצה, שכבר קיבל חשבון בטוויטר, צייץ: "כמעט כל הפיצריות בוושינגטון חוו זינוק עצום בפעילות".

אבל האם מדד הפיצה והמדדים האחרים נכונים? בכיר לשעבר בפנטגון אמר לi24NEWS: "אלוהים, זה פייק מוחלט". והבכיר לא לבד, גם מי שבדק את הנושא חושב כך. ייתכן ומדד הפיצה יחזה מתי טראמפ יתקוף באיראן. אבל דרך יותר קלה לדעת מתי זה יקרה - היא פשוט לעקוב אחרי הציוצים של הנשיא. שם הכל ברור.