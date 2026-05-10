האסייתית ששברה את המדד: מה גרם לניב גלבוע לתת ציון נמוך במיוחד?

המסעדה האסייתית Four Monkeys ברמת גן הצליחה להוציא מניב גלבוע מילה אחת טובה - והיא לא הייתה על האוכל. מה גרם לו להתאכזב - ועל מה בכל זאת היה לו דבר טוב לומר?

בין המנות שניב טעם: סלט סשימי, קומבינציית סושי עם סלמון ומקל סורימי, מרק מיסו סלמון, ולסיום - רול מתוק מדפי סויה ופירות טריים.

אז מה גרם לניב גלבוע להתאכזב? מנת סלט הסשימי הגיעה עם כמות מעטה של דג שעשה רושם שהוגש קפוא, הסלמון בסושי היה חיוור באופן חשוד, ומרק המיסו היה ברמה ביתית למדי. ובכל זאת, אם לסיים בטון חיובי - המלצרית הנחמדה נתנה שירות אישי וחם. המסעדה קיבלה את הציון 1 במדד גלבוע.