המלכה של המנגל: המרינדה שתהפוך את הפרגית למנה המנצחת של העצמאות

אין ישראלי שלא מכיר את הריח הזה – השילוב שבין עשן המנגל, הפיתות החמות והמשפחתיות שמתפרסת על כל פיסת דשא פנויה. אבל השנה, במקום להסתפק בתיבול הסטנדרטי, החלטנו לקחת את הנתח הכי אהוב על הישראלים – הפרגית – ולתת לו טיפול של VIP.

המרינדה הזו מחברת בין המתיקות הממכרת של הצ'ילי, העומק של התבלינים והרעננות הירוקה של הצ'ימיצ'ורי והפטרוזיליה. התוצאה היא ביס עסיסי, מאוזן וכל כך טעים, שהוא יעבוד מושלם גם על גחלים לוחשות וגם על מחבת פסים ביתית למי שרוצה לחגוג בתוך המזגן.

המצרכים:

הבשר: 1 ק"ג פרגיות (נתחי ירך עוף ללא עצם) נקיות, שלמות או חצויות.

למרינדה:

4 כפות רוטב צ'ילי מתוק.

3 כפות שמן זית.

1 כף גדושה תבלין לפרגית.

4-5 שיני שום כתושות.

חופן פטרוזיליה טרייה קצוצה דק.

2 כפות רוטב צ'ימיצ'ורי (מוסיף עוקץ ורעננות).

מלח ופלפל שחור גרוס (לפי הטעם).

שלב ההכנה (חובה בכל שיטה):

מערבבים ומשריים: בקערה גדולה מערבבים את כל מרכיבי המרינדה עד לקבלת תערובת אחידה. מכניסים את הפרגיות ומעסים אותן היטב מכל הכיוונים.

הסבלנות משתלמת: מכסים ומכניסים למקרר לשעה לפחות. אם יש לכם זמן ל-3 שעות – הטעמים ייספגו הרבה יותר עמוק והבשר יהיה רך יותר.

אופציה 1: על האש

הכנת המנגל: מוודאים שהגחלים אפורות ולוחשות (לא אש גלויה, כדי שהסוכר שבצ'ילי לא יישרף).

שימון הרשת: מנקים את הרשת ומשמנים אותה בעזרת חצי בצל טבול בשמן.

הצליה: מניחים את הפרגיות וצולים כ-5-7 דקות מכל צד. המטרה היא להגיע להשחמה יפה וקריספית מבחוץ ועסיסיות מבפנים.

טיפ: במהלך הצלייה אפשר להבריש את הבשר בשאריות המרינדה מהקערה.

אופציה 2: על המחבת

חימום: מחממים מחבת פסים (גריל) או מחבת כבדה על אש גבוהה. אין צורך בהרבה שמן נוסף כי המרינדה כבר מכילה שמן זית.

הצריבה: מניחים את הפרגיות (לא להעמיס על המחבת, עדיף לעשות זאת בשני סבבים).

הצלייה: צולים כ-6 דקות מהצד הראשון עד שהפרגית נפרדת בקלות ומקבלת פסי צריבה יפים. הופכים לעוד כ-4-5 דקות מהצד השני.

טיפ למטבח: אם הנתחים עבים במיוחד, הנמיכו מעט את האש אחרי ההפיכה וכסו את המחבת לדקה-שתיים כדי לוודא שהן מוכנות גם מבפנים.

איך מגישים?

מוציאים את הפרגיות לצלחת גדולה, מזלפים מעל עוד קצת צ'ימיצ'ורי טרי בשביל הצבע והטעם, ומפזרים פטרוזיליה קצוצה. מגישים לצד פיתות חרוכות, בצל ופפריקה, והרבה חומוס.

חג עצמאות שמח ובתיאבון!