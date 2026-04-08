תרבחו ותסעדו: מתכון למופלטה שתשאיר לכם מרקם עדין ונמס בפה
מתכון למופלטה של שף קונדיטור קרן קדוש, מבעלי קפה קדוש. מופלטה משמנה היא מופלטה מדופפת עם שכבות של שומן, שמעניקות לה מרקם רך, עדין ונמס בפה.
מצרכים:
750 גרם קמח לבן
250 גרם סולת אקסטרה דקה
2 כפיות מלח
1 כפית סוכר
650 מ"ל מים
לתערובת:
100 גרם חמאה מומסת
½ כוס שמן
½ כוס סולת אקסטרה דקה
אופן ההכנה:
שמים בקערת המיקסר קמח, סולת, מלח וסוכר.
מוסיפים מים בהדרגה תוך כדי לישה.
לשים 8-10 דקות עד שמתקבל בצק רך מאוד, חלק וגמיש.
משמנים מעט את הבצק, מכסים ונותנים מנוחה 30-40 דקות.
מחלקים לכדורים, משמנים ונותנים מנוחה קצרה.
פותחים כל כדור על משטח משומן לעלה דק מאוד.
מורחים מעט מתערובת של חמאה ושמן ומפזרים סולת.
מקפלים.
פותחים עלה נוסף, מניחים במרכז את הבצק המקופל ומשטחים.
מחממים מחבת ומטגנים כ-2 דקות מכל צד עד להזהבה.