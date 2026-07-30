כאוס בחופי מרוקו: אלפי מהגרים ניסו לחצות לשטח ספרד

בוקר של כאוס נרשם היום (חמישי) במובלעת הספרדית סאוטה שבמרוקו, לאחר שאלפי אנשים ניסו לחדור לשטח ספרד. האירוע הציף מחדש את משבר ההגירה החריף שעימו מתמודדת ספרד בגבולה הדרומי מול מרוקו.

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האלפים ניסו תחילה לחצות בצעידה על הקרקע ולאחר מכן בשחייה סביב שובר הגלים שמסמן את הגבול. האירוע שלפנות בוקר עוד התנהל במתינות יחסית עם עשרות כניסות בשחייה, יצא מכלל שליטה בצהריים.

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לפי דיווחים, המהגרים, בעיקר ממוצא תת-סהרי ומרוקאי, הפעילו לחץ כבד על הגדרות והחופים. הם ניצלו את תנאי מזג האוויר והים כדי לחצות בשחייה, בסירות גומי קטנות ואף דרך פריצת גדרות הגבול המפרידות בין מרוקו לשטח הספרדי.

העיר האוטונומית סאוטה, שגודלה ומשאביה מוגבלים מאוד, נמצאת סביב נקודת שבירה. מרכזי הקליטה והשהייה הזמניים של המהגרים מוצפים לחלוטין ועברו מזמן את קיבולת המקסימום שלהם. הרשויות המקומיות מתקשות לספק מזון, לבוש וטיפול רפואי למאות המגיעים החדשים.

במקביל, קיים עומס חסר תקדים על כוחות הביטחון. המשמר האזרחי והמשטרה המקומית הוקפצו בכוחות מתוגברים לאורך כל רצועת החוף והגבול. הכוחות משתמשים באמצעים לפזור הפגנות ובסיורים ימיים אינטנסיביים כדי למנוע חציות נוספות, אך העומס הרב מקשה על שליטה מלאה בשטח.

הממשל המקומי בסאוטה זעם וקרא לממשלה המרכזית בספרד להתערב מיד, לשלוח תגבורת צבאית ומשטרתית נוספת ולפעול לפינוי מהיר של המהגרים אל היבשת (חצי האי האיברי) כדי להקל על העומס בעיר.

רקע: נקודת חיכוך נפיצה

הערים סאוטה ומלייה הן שני השטחים האירופאים היחידים הממוקמים ביבשת אפריקה (על אדמת מרוקו). בשל כך, הן מהוות יעד מרכזי וערוץ כניסה מבוקש עבור אלפי מהגרים המבקשים להגיע לתחומי האיחוד האירופי.

הגל הנוכחי מגיע ברקע המתיחות המתמשכת סביב ניהול גבולות ההגירה והתיאום הביטחוני בין ספרד למרוקו. ברשויות בספרד חוששים כי במידה ולא יינקטו צעדים חריפים באופן מיידי, הימים הקרובים יביאו עימם גלים נוספים שישתקו לחלוטין את החיים האזרחיים במובלעת.

ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ׳ז מסר בתגובה כי "ממשלת ספרד מחויבת באופן מלא לספק תגובה מיידית למצב בסאוטה. אנו מגייסים את כל המשאבים הדרושים, עובדים מול הרשויות במרוקו והרשויות הבינלאומיות, ומכינים את הצעדים הנדרשים כדי להשיב את השגרה על כנה בהקדם האפשרי. זה עתה מעברתי זאת לנשיא חואן ליברה. זהו הזמן לבנות פתרונות, מתוך אחריות ושיתוף פעולה".