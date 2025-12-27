מ"ברידג'רטון" ועד "חולית": אלו התכנים שיגיעו לנטפליקס בינואר

"נטפליקס" פותחת את שנת 2026 עם שילוב של הפקות חדשות ומסקרנות - לצד עונות המשך לסדרות האהובות שצפויות לעלות לפלטפורמה במהלך חודש ינואר.

אחת הסדרות המצופות ביותר של החודש היא ללא ספק "ברידג'רטון" - שתחזור למסך עם עונה רביעית. חלקה הראשון של העונה יעלה בסוף ינואר, כאשר המעריצים יצטרכו להמתין עד ל-26 בפברואר 2026 כדי לצפות בחלק השני והמסכם של העונה.

בין הסדרות החדשות שמגיעות לפלטפורמה יעלה המותחן הפסיכולוגי, "His & Hers", שיעלה ב-8 בינואר. הסדרה מבוססת על רב-המכר של אליס פיני, ועוקבת אחר בני זוג פרודים - בלש וכתבת חדשות - שנאלצים לשתף פעולה בעקבות מקרה רצח מצמרר המזעזע את עיירת הולדתם, דהלונגה שבג'ורג'יה.

במקביל, חובבי הקולנוע יוכלו ליהנות מחזרתם של להיטים מוכרים למסך, ביניהם "חולית", "12 שנים של עבדות" ו"מכסחי השדים". עבור משפחות וקהל צעיר, יעלו גם סרטי האנימציה האהובים "גנוב על הירח" ו"גנוב על הירח 2".

בין הקומדיות שיעלו נמנות: "פיץ' פרפקט", "לזרום עם זה", "מונטי פייתון: טעם החיים" ו"תאומים". עוד יעלו לנטפליקס מופעי הסטנדאפ של מרצ'לו הרננדז, "American Boy" ושל מייק אפס, "Delusional".

בנוסף, יעלו הדרמות החדשות "הרלן קובן: הבריחה", "על קרח דק" ו"לשחרר את ברט". עוד יעלו עונות חדשות של "הרופא הטוב", "חופשיים: ניסוי בבית הסוהר", "איך עושים את זה?", "הטירון" ו"זכרי אלפא".