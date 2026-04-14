ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, תקף היום (שלישי) את ישראל ואמר כי "המשפט הבינלאומי מופר בעיקר על ידי מדינה אחת - והיא ממשלת ישראל". הוא עוד ציין כי "קיימת גם תגובה בלתי חוקית לחלוטין מצד המשטר האיראני".

ביום שישי האחרון הודיע משרד החוץ כי ספרד סולקה ממפקדת התיאום הבינלאומית בקריית גת, וזאת לאור "אובססיה אנטי-ישראלית של הממשלה במדריד". ההחלטה הגיעה בהוראת ראש הממשלה בנימין נתניהו, אשר תואמה עם ארצות הברית. ספרד לא היססה להתבטא בבוטות נגד ישראל גם במהלך המלחמה עם איראן, ועל כך התקבלה ההחלטה בירושלים לסלקה מהמפקדה הבינלאומית.

נזכיר שספרד גם הורידה את דרג היחסים לאחרונה כאשר סיימה את תפקידה של השגרירה בישראל והודיעה שהיא פותחת מחדש את השגרירות שלה בטהרן "כדי לקדם שלום מול איראן".

בנוסף, מדריד אסרה על מעבר ותדלוק כלי טיס הקשורים למלחמה מול איראן בבסיסיה המרכזיים. במקביל, ראש הממשלה פדרו סאנצ'ס דרש הסברים מישראל על הרג חייל או"ם בלבנון.

המדיניות הספרדית, שעברה מהצהרות דיפלומטיות רכות באוקטובר 2023 לחקיקה מחמירה ולוחמנית ב-2025, אינה רק תגובה למציאות ההומניטרית בעזה, אלא אסטרטגיה סדורה של ראש הממשלה סאנצ'ס למיצוב ספרד כמנהיגת המחנה הפרו-פלסטיני במערב.

פדרו סאנצ'ס, דוקטור לכלכלה ושורד פוליטי מיומן, מנווט את הספינה הספרדית הרחק מישראל בעיקר מתוך היגיון של הישרדות קואליציונית. ממשלת המיעוט שלו נשענת על תמיכת מפלגת שמאל רדיקליות כמו "סומאר", שמסמנת את הקו הניצי ביותר: חמישה ימים בלבד לאחר טבח שבעה באוקטובר, בחרה מנהיגת המפלגה וסגנית ראש הממשלה, יולנדה דיאז, לגנות את "האפרטהייד הישראלי" תוך התעלמות מוחלטת ממעשי הטבח של חמאס.

הצהרותיה של דיאז הגיעו לשיא במאי 2024, כאשר אימצה את הסיסמה "פלסטין תשוחרר מהנהר ועד הים", קריאה לחיסול מדינת ישראל. דיאז לא הסתפקה ברטוריקה, וקראה באופן רשמי להסרת כל הסכמי האיחוד האירופי עם ישראל, מהלך שהפך מאוחר יותר לבסיס הדרישות הספרדיות בבריסל. עבור סאנצ'ס, דיאז היא "הקול הפנימי" שמכריח אותו להקשיח עמדות כדי לשמר את יציבות ממשלת המיעוט שלו, המצויה תחת איום מתמיד של פרישה.