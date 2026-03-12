דיווח: מיקומי חיילי הבסיג' מועבר לישראל על ידי אזרחים איראנים

המידע והמיקומים של מחסומי יחידת הבסיג' וכוחות הביטחון האיראניים שהותקפו הגיע למערכת הביטחון הישראלית מאזרחים איראניים - כך דווח הערב (חמישי) ב"וול סטריט ג'ורנל", מפי בכיר במערכת הביטחון הישראלית.

לפי בכיר במערכת הביטחון ששוחח עם העיתון, המידע על המטרות מועבר מהשטח באמצעות חשבונות ברשתות החברתיות של ישראל בשפה הפרסית. עוד הוסיף כי המטרות שנשלחות עוברות תחילה תהליך אימות ובדיקה, ואם הן אכן מדויקות - פועלים נגדן.

דובר צה"ל

מוקדם יותר היום חשף צה"ל תיעוד, בו חיל האוויר תוקף חיילי בסיג' ומחסומים של היחידה שהוקמו במספר אזורים בטהרן. בהודעתו, ציין צה"ל כי היחידה אחראית להוצאה של פיגועי טרור, וכי החיילים "מובילים את פעולות הדיכוי המרכזיות של המחאות הפנימיות, ובפרט בתקופה האחרונה, תוך שימוש באלימות קשה, מעצרים נרחבים והפעלת כוח נגד מפגינים אזרחיים".