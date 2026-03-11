במודיעין האמריקני מעריכים: ההנהגה באיראן עדיין שלמה ברובה

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה הלילה (בין רביעי לחמישי) כי מודיעין אמריקני מצביע על כך שהנהגת איראן עדיין שלמה ברובה ואינה עומדת בפני סכנת קריסה בטווח הקרוב, זאת לאחר כמעט שבועיים של הפצצות בלתי פוסקות מצד ארצות הברית וישראל, כך על פי שלושה מקורות המעורבים בנושא.

דוחות מודיעין מספקים "ניתוח עקבי לפיו המשטר אינו נמצא בסכנת קריסה" וכי הוא "שומר על שליטה בציבור האיראני", כך מסר אחד המקורות.

i24NEWS

מציאת סיום מקובל למלחמה עלולה להיות קשה אם מנהיגיה הקיצוניים של איראן יישארו מבוצרים בעמדותיהם. דיווחי המודיעין מדגישים את לכידות ההנהגה הדתית באיראן למרות חיסולו של המנהיג העליון, עלי חמינאי, ביום הראשון למבצע.

גורמים ישראלים בדיונים סגורים הודו אף הם כי אין ודאות שהמלחמה תוביל לקריסת הממשל הדתי, כך מסר גורם ישראלי בכיר לרויטרס. עם זאת, המקורות הדגישו כי המצב בשטח נזיל וכי הדינמיקה בתוך איראן עשויה להשתנות.