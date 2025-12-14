אירוע ירי המוני בחגיגות חנוכה באוסטרליה: מעל 50 יריות נשמעו בסידני, דיווחים על נפגעים במקום

במשטרה קראו לציבור להימנע מהגעה לאזור ומסרו כי "מי שנמצא במקום מתבקש למצוא מחסה" • המבלים בחוף תועדו כשהם נמלטים על מנת לתפוס מחסה • לפי הדיווחים, שני חשודים נעצרו

ברק בטש ■ כתב החוץ 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה ■