אירוע ירי המוני בחגיגות חנוכה באוסטרליה: מעל 50 יריות נשמעו בסידני, דיווחים על נפגעים במקום

במשטרה קראו לציבור להימנע מהגעה לאזור ומסרו כי "מי שנמצא במקום מתבקש למצוא מחסה" • המבלים בחוף תועדו כשהם נמלטים על מנת לתפוס מחסה • לפי הדיווחים, שני חשודים נעצרו

ברק בטש
ברק בטש ■ כתב החוץ ■ 
1 דקות קריאה
משטרה באוסטרליה. ארכיון
משטרה באוסטרליה. ארכיוןAP

אירוע ירי המוני אירע היום (ראשון) בחגיגות חנוכה של הקהילה היהודית בסידני שבאוסטרליה. לפי הדיווחים, מעל 50 יריות נשמעו וישנם מספר נפגעים במקום. שני חשודים נעצרו.

מהמשטרה האוסטרלית נמסר: "קוראים לציבור להימנע מהגעה לאזור. כל מי שנמצא במקום מתבקש למצוא מחסה. המשטרה נמצאת במקום ומידע נוסף יימסר כשיגיע".

