הלם בעולם מהאירוע בסידני; הרצוג: "התרענו מראש"

בעולם הגיבו בהלם לפיגוע הירי היום (ראשון) בחגיגות חנוכה של הקהילה היהודית בסידני שבאוסטרליה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי "התרענו שוב ושוב לממשלת אוסטרליה על הצורך לעקור משורש את האנטישמיות הפושעת והמתפשטת במדינתם". לפי הדיווחים, ישנם 10 הרוגים במקום ויותר מ-50 יריות נשמעו. המשטרה המקומית הודיעה כי שני חשודים נעצרו.

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבנזה, מסר כי "המראות מזעזעים ומטרידים", אך לא ציין כלל את הקשר לקהילה היהודית או לאירוע חנוכה: "המשטרה וכוחות החירום נמצאים בשטח ועומדים להציל חיים. מחשבותיי עם כל אדם שנפגע. אנו עובדים עם משטרת ניו סאות' ויילס ונספק עדכונים נוספים ככל שיאושר מידע נוסף. אני קורא לאנשים בסביבה לעקוב אחר המידע ממשטרת ניו סאות' ויילס".

גם ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הביע זעזוע מהפיגוע אך ללא כל התייחסות לקהילה היהודית: "חדשות מטרידות מאוד מאוסטרליה. בריטניה שולחת את מחשבותיה ותנחומיה ​​לכל מי שנפגע מההתקפה המחרידה בחוף בונדי". דקות לאחר הפיגוע סטארמר צייץ בחשבון ה-X שלו ברכה לכבוד חנוכה, ללא ציון הפיגוע, עד שהעיתונאי פירס מורגן הגיב לו "פפפ... תבדוק את מבזק החדשות רה"מ".

ראש ממשלת אירלנד, שידועה כמבקרת חריפה של ישראל, מסר: "מזועזעים ממתקפת הירי בבונדיי ביץ‘ בסידני הבוקר. מחשבותינו עם כל הנפגעים ובני משפחותיהם, עם תושבי אוסטרליה ועם הקהילה היהודית בתקופה קשה זו של כאב עמוק. לא ניתן לסבול את רוח השנאה והאלימות".

נשיא צרפת, עמנואל מקרון: "בסידני, פיגוע טרור אנטישמי פגע במשפחות שהתאספו לחגוג את חנוכה.

צרפת מביעה את תנחומיה ​​לקורבנות, לפצועים ולמשפחותיהם. היא משתתפת בצערו של העם האוסטרלי ותמשיך להילחם ללא לאות נגד השנאה האנטישמית שפוגעת בכולנו, בכל מקום בו היא פוגעת".

צלם: אבי קנר, מקליט, גדעון ארנולד

שר החוץ גדעון סער כתב בפוסט ברשת החברתית X כי "אני מזועזע מפיגוע הירי הרצחני באירוע חנוכה בסידני, אוסטרליה. אלה הן תוצאות ההשתוללות האנטישמית ברחובות אוסטרליה בשנתיים האחרונות, עם הקריאות האנטישמיות והמסיתות 'גלובליזציה של האינתיפאדה' שהתממשו היום. ממשלת אוסטרליה, שקיבלה אינספור אותות אזהרה, חייבת להתעשת!". שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, חיזק את דבריו של סער בחשבון ה-X שלו.

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט: "הכתובת הייתה על הקיר וזכתה להתעלמות. ממשלת אוסטרליה נושאת באחריות. התכנסות חגיגית יהודית הפכה לזירת טרור. לפני זמן קצר דיברתי עם מנהיגי הקהילה היהודית, הם זועמים ומפחדים. במשך חודשים, הם הזהירו מפני עלייה באנטישמיות. אני דורש מממשלת אוסטרליה לפעול מיידית כדי להגן על הקהילות היהודיות ולהתמודד עם האנטישמיות במלוא החומרה. יהודים לא צריכים לחשוש לחייהם בשום מקום, כולל באוסטרליה. שולח את תנחומיי למשפחות ההרוגים ומתפלל לשלום הפצועים. הכאב שלכם הוא הכאב שלנו".

רשתות חברתיות

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי, מסר כי "בשעה האחרונה קיימתי רצף שיחות עם ראשי הקהילה היהודית באוסטרליה. אני שולח תנחומים בשם מדינת ישראל למשפחות הנרצחים, ואיחולי החלמה מהירה ושלמה לפצועים הרבים. כאשר אנטישמיות מנורמלת, וכאשר מתקפות חוזרות ונשנות נגד הקהילה היהודית מתקבלות בשתיקה או בהכלה, מתקפת טרור כזו, למרבה הצער, אינה הפתעה".

"ממשלה שנרמלה חרמות על יהודים רק משום היותם יהודים, שנרמלה צעדות שבהן הונפו דגלי אל קאעידה, אש"ף וחמאס, ושבמשך שנתיים לא נקפה אצבע מול תקריות אנטישמיות חמורות, נושאת באחריות מלאה למראות המחרידים שאליהם נחשפנו היום. משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות ערוך ומוכן, והציע את מלוא הסיוע והתמיכה לקהילה היהודית באוסטרליה בשעות קשות אלה".

מנכ"ל האגודה היהודית האוסטרלית, רוברט גרגורי: "מה שקרה הלילה הוא טרגדיה, אך ניתן לחיזוי לחלוטין. ממשלת אלבנזי הוזהרה פעמים רבות אך לא נקטה בפעולות הולמות כדי להגן על הקהילה היהודית. הלילה, יהודים רבים מהרהרים האם יש להם עתיד באוסטרליה. מחשבותינו עם הקהילה שלנו ועם כל הנפגעים, שחלקם קרובים אלינו".

ראש מפלגת הימין הקיצוני הבריטית, "Reform Uk" נייג'ל פרג': "הפיגוע הזה בחוף בונדי הוא מזעזע ונורא. לפי הנראה, שני יורים גברים לבושים בשחור ירו ברובי ציד לעבר מאות יהודים שחגגו את חג החנוכה. מהתמונות הקשות שמגיעות מהמקום עולה כי יש נפגעים רבים מכל הגילאים".

שגריר גרמניה בישראל, שטפן זייברט, מסר: "מזועזע ועצוב מהפיגוע במהלך חגיגת חנוכה בסידני - מעשה שנאה נתעב שאין דבר בעולם שיכול להצדיקו. ליבי עם הקהילה היהודית, עם משפחות הנרצחים ועם הפצועים, שלוואי ויחלימו החלמה מלאה".

נשיאת הפרלמנט האירופי רוברטה מצולה: "מזועזעת לחלוטין לראות את התמונות שעולות מהמתקפה המחרידה על כל כך הרבה אנשים בחוף בונדי עם תחילת חגיגות חנוכה בסידני. כל מחשבותיי עם הקורבנות והקהילה היהודית הרחבה יותר באוסטרליה ומחוצה לה".

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש: "אני מזועזע ומגנה את ההתקפה הקטלנית הנוראית שהתרחשה היום על משפחות יהודיות שהתאספו בסידני כדי לחגוג את חנוכה. ליבי עם הקהילה היהודית ברחבי העולם ביום הראשון של חנוכה, חג החוגג את נס השלום והאור המנצח את החושך".