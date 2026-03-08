השגריר התעמת עם מגיש ה-BBC: "למי לספק הוכחות לגרעין, לכם?"

בריאיון שקיים בסוף השבוע האחרון שגריר ישראל בארצות הברית ד"ר יחיאל לייטר, התעמת עם המגיש שתהה מדוע לא הוצגו הוכחות לאיום הגרעיני של איראן. "למי היינו צריכים להראות הוכחות, ל-BBC? הם משגרים טילים ל-12 מדינות, אם היו להם ראשי נפץ גרעיניים הם היו משתמשים גם בהם".

כאמור, בריאיון לרשת BBC הבריטית, אמר השגריר לייטר כי ירי הטילים הבליסטיים "זה לא מומצא, וזה לא משהו שצריך להוכיח", וציין כי ישראל "בטוחה שהם היו נחושים להשתמש בנשק גרעיני ברגע שישיגו אותו".

במעבר ללחימה בחיזבאללה, כשהמראיין שאל אם ישראל חושבת על ההשלכות עבור תושבי לבנון שאינם מעורבים בלחימה, השיב השגריר לייטר כי בשאלה: "האם אתה מודאג באותה מידה עבור עשרות אלפי ישראלים שהיו צריכים להתפנות מבתיהם כשחיזבאללה ירה רקטות לעבר היישובים שלהם? לא נראה שזה מדאיג אותך מדי".

"בהחלט יש השלכות הומניטריות. ישנן השלכות הומניטריות כשמאפשרים לארגון טרור להשתלט על מדינה, ולכוון 150,000 טילים לעבר שכניה", אמר השגריר והוסיף כי "אם יש למישהו בעיה עם הסוגייה ההומניטרית הזאת, עליו להציג את זה לארגון הטרור חיזבאללה ולממשלת לבנון, ולא לישראל, שמגיבה לגורם תוקפני כלפיה".