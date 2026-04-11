שתי משחתות טילים מונחים של חיל הים האמריקני חצו בשבת את מצר הורמוז, כך דווח בעיתון "וול סטריט ג'ורנל" מפי שלושה גורמים רשמיים בארצות הברית. מדובר בפעם הראשונה שספינות מלחמה אמריקניות עוברות בנתיב המים האסטרטגי מאז פרוץ הלחימה מול איראן. המעבר, שתואר כמשימת "חופש ניווט", עבר ללא תקלות או חיכוך עם כוחות מקומיים.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

לפי הגורמים האמריקניים, המשחתות לא ליוו ספינות מסחריות במהלך חציית המצר, אלא פעלו ככוח עצמאי להפגנת יכולת התנועה במרחב. בהצהרותיו האחרונות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התעקש כי פתיחה מלאה, חופשית ובטוחה של מצר הורמוז לתנועה גלובלית היא תנאי הכרחי לכל הסכם של הפסקת אש.

ברקע התקרית הימית, שהיא כאמור הפעם הראשונה שספינה אמריקנית חוצה את המצר מאז פרוץ המערכה, מתקיים משא ומתן אינטנסיבי בפקיסטן. השיחות באיסלאמבאד נערכות בהשתתפות משלחת אמריקנית בכירה הכוללת את סגן הנשיא ג'יי.די ואנס, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, שנפגשים עם נציגים איראניים בתיווך פקיסטני בניסיון לגבש מתווה לסיום פעולות האיבה.