פנים מול פנים: שיחות המשא ומתן בין ארצות הברית ואיראן נמצאות היום (שבת) בעיצומן, כאשר נציגי המדינות דנים - בתיווך פקיסטן - בהפסקת אש, ובמספר סוגיות נוספות שנמצאות על הפרק, בהן מצר הורמוז והשליטה בו. לא ברור כמה זמן הן צפויות להימשך - אך באיראן טוענים כי הן עשויות להתארך ביום נוסף. בתום שעתיים של מו"מ ישיר בין ארה"ב לאיראן, דווח כי ייתכן שהשיחות יוארכו ביום נוסף.

את המשלחת האמריקנית מוביל סגן הנשיא ג'יי די ואנס, ובין חבריה הנוספים - השליח האמריקני סטיבן וויטקוף ומקורבו של הנשיא - ג'ארד קושנר.

הנשיא טראמפ נשאל הלילה האם מדובר בשיחות חד פעמיות - והשיב: "אני חייב לראות מה יקרה, הם מדברים כבר 47 שנים עם נשיאים אחרים, ואנחנו לא עושים הרבה דיבורים". בהמשך, הדגיש כי לא יאפשר למשטר בטהרן לגבות אגרת מעבר במצר הורמוז.

השיחות בפקיסטן החלו בשעות הצהריים (שעון ישראל) כאשר המשלחת האמריקנית והמשלחת האיראנית התכנסו לפגישות פרטיות במלון באיסלמבאד. ראש המשלחת האיראנית, יושב ראש הפרלמנט מוחמד קליבאף אמר כי הוא "נכנס לשיחות באופטימיות, בכוונות טובות, אך בזהירות".

הידיעות האיראנית "תסנים" אף דיווחה כי "מאז אמש - חלה התקדמות במגעים שנועדו להבטיח שהצד האמריקני יעמוד בהתחייבויותיו".

במקביל, ואנס הדגיש בשיחה עם עיתונאים כי טראמפ נתן לו "הנחיות די ברורות", והוסיף: "אם האיראנים יהיו מוכנים לנהל משא ומתן בתום לב, ארצות הברית תושיט את ידה".

בתוך כך, מקור במשרד החוץ הפקיסטני אמר לעיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" כי משלחת סינית תגיע בהמשך היום לאיסלאמאבאד, כדי לסייע בשיחות. לדבריו, בייג'ינג עשויה להציע ערבויות אם שני הצדדים יגיעו להסכם. עם זאת, סוכנות הידיעות "תסנים", הנחשבת למקורבת למשטר בטהרן, הכחישה את הפרטים.

טרם הפסגה הרשמית, שתי המשלחות שוחחו עם ראש הממשלה הפקיסטני. גורם דיפלומטי במדינה אמר לאל ג'זירה כי "נעשים מאמצים כבירים כדי לקיים שיחות ישירות בין המשלחות. במידה והדבר לא יצלח, והן יהיו עקיפות - הן יימשכו יום אחד בלבד".

מקור איראני בכיר אמר לסוכנות הידיעות "רויטרס" כי ארצות הברית הסכימה לשחרר את הנכסים המוקפאים של איראן "המוחזקים בקטאר ובבנקים זרים אחרים". לדבריו, שחרור נכסים קשור גם באופן ישיר להבטחת מעבר בטוח דרך מצר הורמוז לקראת כל הסכם שלום בר-קיימא. "טהרן רואה בכך מבחן של רצון טוב וסימן לרצינות בנוגע להסכם שלום בר-קיימא", הוסיף.

בכיר אמריקני הכחיש את הפרטים בשיחה עם רשת CBS. "השיחות טרם החלו, לכן הסוגייה כלל לא עלתה לדיון".