בעלות הברית הקרובות ביותר, שלחמו כתף לצד כתף במלחמות העולם, מוצאות את עצמן במערכת יחסים מורכבת - בלשון המעטה.

ארצות הברית, שמותחת את גבולות ההגדרה של מעצמה מערבית, נתקלת בקרירות מצד שותפתה המיתולוגית מלונדון, מה שהביא את הנשיא טראמפ לכנות בשיחות סגורות את ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר "לוזר", כך על פי הטלגרף הבריטי.

על פי הפרסום, טראמפ אמר על ראש הממשלה הבריטי כי "כבר אין לו עתיד, עתידו הפוליטי תלוי בקולות המוסלמים בממלכה".

האכזבה של טראמפ מסטארמר היא לא סוד. תחילה, החליט ראש ממשלת בריטניה שלא לאפשר לארצות הברית להשתמש בבסיסיה, ובראשם הבסיס האסטרטגי דייגו גרסיה, כדי לתקוף את איראן.

לאחר מספר ימים של לחץ, ותקיפה על בסיסיה בקפריסין, סטארמר התקפל - והחליט לאפשר שימוש בבסיס. ארצות הברית תשתמש בבסיסיה של בריטניה ל"תקיפות הגנתיות", אך הנזק התדמיתי כבר נעשה.

בנתיים, בריטים רבים תוהים מדוע ראש ממשלתם מפנה את עורפו לשותפה האמריקנית הוותיקה, ונסחף לאידיאולוגיות שלא מייצגות את ההיסטוריה העשירה של עמו.