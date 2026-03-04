אחרי מתקפת הכטב"ם בקפריסין: האיחוד האירופי מסתפק בהצהרות

פרסום ראשון: האיחוד האירופי יקיים פגישה משותפת עם מועצת מדינות המפרץ (GCC) תחת הנשיאות הבחריינית, זאת בתגובה ישירה למתקפה האיראנית אבל באיחוד לא צפויים לנקוט בפעולה ממשית.

כאמור, מטרת הפגישה היא להביע "סולידריות מלאה של האיחוד האירופי, לפעול יחד להרגעת ההסלמה, להגן על הביטחון האזורי ולשמור על המשפט הבינלאומי".

בכיר באיחוד האירופי הוסיף כי אף שקפריסין לא הייתה יעד המתקפה, האיחוד עומד "באופן קולקטיבי, נחוש וחד-משמעי לצד מדינות החברות באיחוד האירופי נוכח כל איום".

עם זאת, הדבר עדיין רחוק מפעולה ממשית. לדברי הבכיר, בסופו של דבר על מדינות האיחוד האירופי שנפגעו מהמתקפה החמושה הנטענת לבצע הערכה משפטית ופוליטית בטרם יפעילו את סעיף 42(7) לאמנת האיחוד האירופי (TEU), ועל שאר המדינות החברות להגיב בהתאם.

ברור שלאור עמדות מרבית מדינות האיחוד קשה מאוד לראות אפשרות של פעולה כלשהי. כזכור, יוון השכנה שלחה שתי ספינות להגן על קפריסין, גם צרפת הודיעה על מהלך נרחב של פריסת כוחות ואמצעי לחימה הגנתיים בקפריסין (כולל פריגטה של חיל הים הצרפתי לצד מערכות הגנה אווירית ומערכות לשיבוש כטב"מים), ואילו בריטניה (לא חברה באיחוד אבל זו שהבסיס שלה היה יעד התקיפה) צפויה להוציא ספינה לאזור רק בשבוע הבא.

הבכיר הוסיף כי "שותפות ה-GCC יכולות לסמוך באופן מלא על תמיכתו הנחושה של האיחוד האירופי בזמנים סוערים אלה. מחויבותנו האיתנה לשותפות האסטרטגית שלנו אינה מתערערת".