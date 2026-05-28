ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על מזכר הבנות, שיביא להארכת הפסקת האש ל-60 יום ותחילת משא ומתן על הגרעין האיראני - כך דווח היום (חמישי) ב"אקסיוס", מפי בכירים אמריקנים וגורם אזורי. עם זאת, הנשיא דונלד טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי.

גורם המעורה בפרטים אמר ל-i24NEWS כי חמינאי טרם אישר את ההסכם, וזאת אחת הסיבות שטראמפ לא אמר "כן". גורם נוסף אמר כי יש סיכומים על טיוטת הסכם בין צוותי המשא ומתן, אך אין "כן" איראני רשמי. כזכור, אמש יו"ר הפרלמנט האיראני קאליבאף שב משיחות בקטאר. ההגעה אל מוג'תבא, שמסתתר, היא אירוע לא פשוט. ההערכה היא כי דברים כאלו לוקחים זמן.

לפי הדיווח, מזכר ההבנות בין הצדדים יקבע כי מעבר הספינות במצר הורמוז יהיה "ללא הגבלה". בכיר אמריקני מסר לאתר החדשות האמריקני כי משמעות הדבר היא שלא תהיה גביית אגרה, או הטרדה. איראן תצטרך להסיר בתוך 30 ימים את כלל המוקשים מהמצר.

בנוסף, המצור הימי האמריקני על איראן יוסר, אך זה יקרה בהתאם לשיקום המצב בהורמוז. מזכר ההבנות אליו הגיעו הצדדים יכלול התחייבות איראנית לא לשאוף לפתח נשק גרעיני, ובנוסף ייקבע כי הנושאים הראשונים שיידונו עליהם במהלך החודשיים יהיו פתרון סוגיית האורניום המועשר, וסוגיית ההעשרה האיראנית.

לפי "אקסיוס", ארצות הברית תתחייב לדון בהקלת הסנקציות על איראן ובשחרור הכספים המוקפאים כחלק מהמשא ומתן. מזכר ההבנות יכלול בנוסף גם דיון במנגנון שיסייע לאיראן לקבל סחורות וסיוע הומניטרי.

טראמפ רוצה את סעודיה וקטאר בהסכמי אברהם - ומאיים: אולי לא ארצה עסקה בלי זה

אמש אמר טראמפ בהצהרה לפני כינוס הקבינט כי במידה וקטאר וסעודיה לא יסכימו להצטרף להסכמי אברהם, "אולי לא נחתום על העסקה עם איראן". הדברים מגיעים לאחר שבפוסט ברשת Truth קרא להן, ולמדינות נוספות, לנרמל את היחסים עם ישראל. הנשיא האמריקני טען כי "רבים ממנהיגי מדינות ערב אמרו כי זה יהיה כבוד עבורם".

כשטראמפ ניסה לשכנע את המדינות להצטרף הוא נימק כי "הסיבה לכך היא שהסכמי אברהם היו נהדרים עבורן, ויהיו אפילו טובים יותר עבור כולם, ויביאו כוח אמיתי, עוצמה ושלום למזרח התיכון לראשונה זה 5,000 שנה. זה יהיה מסמך שיזכה לכבוד שאין שני לו מבין כל המסמכים שנחתמו אי פעם, בכל מקום בעולם. רמת החשיבות והיוקרה שלו תהיה חסרת תקדים".