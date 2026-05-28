בהכוונת איראן: חיזבאללה מאיים על ממשלת לבנון מחשש להסכם עם ישראל

בהשראת איראן, ולאחר שיחה בין שר החוץ עראקצ'י עם יו"ר הפרלמנט הלבנוני ברי ושיגור מכתב למזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם, לוחץ ארגון הטרור על ממשלת לבנון בכל דרך, לרבות באיומים חריפים, שלא להתקדם במסלול המשא ומתן בתיווך אמריקני עם ישראל.

חיזבאללה בפועל, לא מאפשרת להפסקת האש להתקיים כחלק מההסלמה בצפון. "לא נחזור לקווי 2 במרץ", אמר בכיר בארגון הטרור חסן פדלאללה, בהתייחסות לחופש הפעולה שניתן לצה"ל בלבנון כחלק מהסכם הפסקת האש לאחר מבצע "חיצי הצפון" ב-2024, ותפיסת הנקודות השולטות על ידי צה"ל בדרום לבנון.

בכך, פוגע חיזבאללה באינטרס האמריקני - ומניח בידי איראן קלף מיקוח נוסף במשא ומתן עם ארצות הברית. מהצד השני, איראן פועלת מול האמריקנים כדי להבטיח שהפסקת האש בלבנון תתקיים כחלק הסכם בין הצדדים - ובפועל תהפוך את השיחות בין ירושלים לביירות למיותרות, ותשמר את חיזבאללה כחלק מהציר השיעי שנפגע בשנים האחרונות.

המטרה המשותפת היא הגעה להסכם הפסקת אש חדש בלבנון, כזה שישמוט מידי ישראל את האפשרות להוסיף ולפגוע בחיזבאללה כפי שקרה בהפסקת האש שנחתמה בנובמבר 2024.

כך חיזבאללה ישמור על ההשפעה האיראנית בלבנון, ואיראן תצמצם את ההשפעה האמריקנית במדינה. "גאים להיות חלק מאיראן, אנחנו מלח הארץ ושורשיה", אמר קמאטי, בכיר חיזבאללה.