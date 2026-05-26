טראמפ כובל את ידי צה"ל - וחיזבאללה מנצל את החולשות של ישראל | צבי יחזקאלי

ארגון הטרור חיזבאללה מזהה את המגבלות הישראליות בצפון ומנצל אותן להגברת מתקפות רחפני הנפץ והירי לעבר ישראל, בזמן שחלק מהפגיעות כלל אינן מדווחות לציבור.

בארגון הטרור עוקבים מקרוב אחר השיח הפנימי בישראל ומבינים כי חופש הפעולה של ישראל מוגבל, בין היתר על רקע הלחץ האמריקאי והמשא ומתן המתמשך מול איראן.

בישראל גוברת הביקורת על מדיניות ההכלה בצפון, כשברקע טענות כי למרות הפגיעות שספג חזבאללה לאורך המלחמה, הארגון ממשיך להפעיל כטב"מים, לשמר את שרשרת הפיקוד ולבסס מחדש את כוחו גם בזירה הפנים-לבנונית.

לפי ההערכות, ישראל מחזיקה ביכולת להרחיב משמעותית את התקיפות בלבנון, החל מפגיעה בתשתיות ובחמ"לים ועד פגיעה במערכים הכלכליים של הארגון, אך בשלב זה נמנעת מהסלמה רחבה.

במערכת הביטחון מזהירים כי ככל שהלחימה הנוכחית תימשך ללא שינוי מדיניות, חזבאללה ימשיך לבחון את גבולות ההרתעה הישראלית ולהעמיק את האיום על יישובי הצפון וכוחות צה"ל בגזרה.