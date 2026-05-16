הקומיקאי האמריקני למיליוני צופים: "התמקדות בישראל מוכיחה שזו שנאת יהודים"

במונולוג חריף בתוכניתו "Real Time" אמש (שישי), יצא הקומיקאי והמגיש ביל מאהר נגד גל האנטישמיות השוטף את ארצות הברית, כשהוא תוקף את הצביעות שבביקורת המופנית אך ורק כלפי ישראל. מאהר טען כי אלו הרואים בישראל את "המדינה המפלצתית ביותר בעולם" מתעלמים מהפרות זכויות אדם מזעזעות במדינות כמו סין, איראן וצפון קוריאה. "חוסר העקביות הוא הדרך שבה אתם יודעים שמדובר באנטישמיות," הצהיר מאהר, והוסיף בציניות את המשפט שהפך לוויראלי: "בלי יהודים – אין חדשות" (No Jews, No News).

מאהר, הנמצא ב"מרכז השפוי" בנוף התקשורתי האמריקני, מתבטא יותר נגד המפלגה הדמוקרטית בשנים האחרונות. במונולוג השבועי שלו, החליט מאהר לבקר את הפיכת שנאת היהודים ל"טרנד מגניב" בקרב ידוענים, סטודנטים ומרצים באקדמיה, כשהוא משווה זאת ל"חולצת צ'ה גווארה החדשה".

הוא ציטט פרופסורים מאוניברסיטאות יוקרה המכנים ציונים "חיות צמאות דם" וציין כי אמירות כאלו היו זוכות לאישורו של התעמולן הנאצי יוזף גבלס. לפי מאהר, דור ה-Z עובר שטיפת מוח בטיקטוק ומאמץ נרטיבים שקריים המציגים את ישראל כקולוניאליסטית, בעודם מתעלמים מהמציאות המורכבת של המזרח התיכון.

במישור הפוליטי, מאהר תקף את המפלגה הדמוקרטית על חנופה לבוחרים אנטי-ישראלים. הוא תהה מדוע פוליטיקאים מתנערים מהלובי הפרו-ישראלי איפא"ק (AIPAC), אך מקבלים כספים מגורמים בעייתיים בהרבה. "אתם לוקחים כסף מקריפטו, מחקלאות תעשייתית ומענקיות הטכנולוגיה," ציין מאהר, "אבל איפא"ק זה רחוק מדי?". הוא חתם את דבריו באזהרה לדמוקרטים כי עליהם לטפל בקיצוניות בתוך מחנם לפני שיבואו בטענות על הביקורת המופנית כלפיהם.

הדברים נאמרו על רקע סערה מקבילה בניו יורק, שם פרסם זוהראן ממדאני פוסט ברשת X המציין את "יום הנכבה" בסמוך ליום העצמאות הלועזי הישראלי. הפוסט כלל עדות של "ניצולת נכבה" וטען כי עקירת הפלסטינים נמשכת עד היום. הקהילה היהודית הגיבה בזעם; דב היקינד מארגון "אמריקנים נגד אנטישמיות" אמר כי "ממדאני מסוכן ורשע, הוא בוחש בקדירת השנאה ומעוות את ההיסטוריה". משה שפרן, נשיא ארגון המורים היהודים, תקף גם הוא: "אתה מסכן יהודים בכך שאינך מספק הקשר היסטורי! די כבר!".