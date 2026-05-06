שוטר נפצע בהפגנה פרו פלסטינית אלימה מחוץ לבית כנסת בניו יורק: "שנאת יהודים"
מאות מפגינים פרו פלסטינים עם דגלי פלסטין וחיזבאללה התכנסו מחוץ לבית כנסת במנהטן וקראו "ישראל לא צריכה להתקיים" • המשטרה פרסמה תיעוד חשודים שריססו צלבי קרס בקווינס השבוע • ממדאני טרם הגיב לאירוע
הפגנה פרו-פלסטינית אלימה פרצה הלילה (רביעי) מחוץ לבית הכנסת ההיסטורי "פארק איסט" במנהטן, בזמן שנערך במקום אירוע לקידום נדל"ן בשטח ישראל. כ-100 מפגינים עטויי כאפיות הקיפו את המבנה, הניפו דגלי פלסטין וצעקו קריאות נגד קיומה של המדינה ועבור עצירת "מכירת אדמות גנובות". במהלך המהומה, התעמתו המפגינים עם כוחות המשטרה שניסו להדפם אל מאחורי המחסומים; שוטר אחד נפצע ברגלו בעימותים ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
https://x.com/i/web/status/2051956105102672118
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
האירוע אורגן על ידי קבוצת האקטיביסטים האנטי-ישראלית "Pal-Awda", ששיבחה בעבר את טבח השבעה באוקטובר. קרן ליכטבראון, נציגת קבוצת "חירות" בניו יורק שנכחה במקום, תיארה את המפגינים כ"שטופי מוח" והדגישה כי מדובר באנטישמיות ושנאת יהודים במסווה של אנטי-ציונות. המפגינים המשיכו את הצעדה לעבר "האנטר קולג'", שם השליכו מים על שוטרים מבניינים סמוכים, אולם המשטרה לא ביצעה מעצרים במהלך הלילה.
https://x.com/i/web/status/2051933121084330408
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
https://x.com/i/web/status/2051981046082589176
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
האלימות מחוץ לבית הכנסת התרחשה בצל חקיקה חדשה בניו יורק, שנועדה לאפשר למשטרה להקים "אזורי חיץ" סביב בתי תפילה כדי להגן על מתפללים. החוק עבר ברוב מוחץ במועצת העיר למרות התנגדות עזה מצד בעלי בריתו של ראש העיר זורהאן ממדאני, שעיכב את חתימתו על החוק עד שנכנס לתוקף באופן אוטומטי ב-25 באפריל. כעת, משטרת ניו יורק נדרשת לגבש בתוך 90 יום תוכנית אבטחה שתמנע סיכוני פציעה ופרעות סביב בתי כנסת.
https://x.com/i/web/status/2051865222416093373
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
במקביל, משטרת ניו יורק פרסמה כי היא מחפשת אחר חשודים בביצוע פשעי שנאה, לאחר שבחמישה מקרים שונים בתחילת השבוע רוססו צלבי קרס ואמירות אנטישמיות ברחבי קווינס. הוונדליזם כלל ריסוס צלב קרס על גלעד המוקדש לניצולי ליל הבדולח וגרפיטי "הייל היטלר" על המרכז היהודי "רגו פארק". המשטרה פרסמה תיעוד של החשודים וביקשה מהציבור לסייע באיתורם.