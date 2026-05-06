שוטר נפצע בהפגנה פרו פלסטינית אלימה מחוץ לבית כנסת בניו יורק: "שנאת יהודים"

הפגנה פרו-פלסטינית אלימה פרצה הלילה (רביעי) מחוץ לבית הכנסת ההיסטורי "פארק איסט" במנהטן, בזמן שנערך במקום אירוע לקידום נדל"ן בשטח ישראל. כ-100 מפגינים עטויי כאפיות הקיפו את המבנה, הניפו דגלי פלסטין וצעקו קריאות נגד קיומה של המדינה ועבור עצירת "מכירת אדמות גנובות". במהלך המהומה, התעמתו המפגינים עם כוחות המשטרה שניסו להדפם אל מאחורי המחסומים; שוטר אחד נפצע ברגלו בעימותים ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מתוך העמוד של FREEDOMNEWS.TV

https://x.com/i/web/status/2051956105102672118 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

האירוע אורגן על ידי קבוצת האקטיביסטים האנטי-ישראלית "Pal-Awda", ששיבחה בעבר את טבח השבעה באוקטובר. קרן ליכטבראון, נציגת קבוצת "חירות" בניו יורק שנכחה במקום, תיארה את המפגינים כ"שטופי מוח" והדגישה כי מדובר באנטישמיות ושנאת יהודים במסווה של אנטי-ציונות. המפגינים המשיכו את הצעדה לעבר "האנטר קולג'", שם השליכו מים על שוטרים מבניינים סמוכים, אולם המשטרה לא ביצעה מעצרים במהלך הלילה.

https://x.com/i/web/status/2051933121084330408 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

https://x.com/i/web/status/2051981046082589176 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

האלימות מחוץ לבית הכנסת התרחשה בצל חקיקה חדשה בניו יורק, שנועדה לאפשר למשטרה להקים "אזורי חיץ" סביב בתי תפילה כדי להגן על מתפללים. החוק עבר ברוב מוחץ במועצת העיר למרות התנגדות עזה מצד בעלי בריתו של ראש העיר זורהאן ממדאני, שעיכב את חתימתו על החוק עד שנכנס לתוקף באופן אוטומטי ב-25 באפריל. כעת, משטרת ניו יורק נדרשת לגבש בתוך 90 יום תוכנית אבטחה שתמנע סיכוני פציעה ופרעות סביב בתי כנסת.

https://x.com/i/web/status/2051865222416093373 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

במקביל, משטרת ניו יורק פרסמה כי היא מחפשת אחר חשודים בביצוע פשעי שנאה, לאחר שבחמישה מקרים שונים בתחילת השבוע רוססו צלבי קרס ואמירות אנטישמיות ברחבי קווינס. הוונדליזם כלל ריסוס צלב קרס על גלעד המוקדש לניצולי ליל הבדולח וגרפיטי "הייל היטלר" על המרכז היהודי "רגו פארק". המשטרה פרסמה תיעוד של החשודים וביקשה מהציבור לסייע באיתורם.