"פולימרקט": כשהימורים הופכים לכוח שמשפיע על המציאות

מהימורים על תוצאות בחירות, ניצחונות באירוויזיון או אירועים פוליטיים - בפולימרקט, פלטפורמת חיזוי שהולכת וצוברת תהילה, אפשר להמר על הכל. כתבנו יונתן רווה הביא היום (ראשון) את כל הפרטים על האתר שיכול (אולי) לחזות את העתיד.

האתר מאפשר למשתמשים להמר גם על אירועים ביטחוניים וחיוניים, כמו עתידו של המנהיג העליון של איראן או חימוש מטוסי F35, הכל תחת מעטה חשאיות של מטבעות קריפטו.

שימוש במטבעות קריפטו מאפשר לאתר להבטיח אנונימיות מוחלטת למשתמשים, מה שמעלה שאלות לגבי אתיקה, אחריות ובקרת מידע. עבור מדינה כמו ישראל, שממוקמת בסביבה מורכבת ומרובת איומים, פלטפורמה כזו עלולה להוות סיכון לא קטן, שכן ההימורים על אירועים ביטחוניים עשויים להשפיע על תפיסת האיום והתגובות בשטח.

לא ברור אם האירועים שנחזו, כמו שינוי במנהיגות איראן או מתקפה ישראלית אפשרית - יתרחשו באמת, אך פולימרקט כנראה הולך ללוות אותנו בתקופה הקרובה, ולפעמים אף עלול להשפיע על ההחלטות שמתקבלות במציאות.