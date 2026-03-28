טראמפ לערב הסעודית: עתה הזמן להצטרף להסכמי אברהם

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב קרא הערב לערב הסעודית להצטרף להסכמי אברהם. הנשיא סיפק הצצה לשיחותיו עם יורש העצר בן סלמאן: "מוחמד היה אומר - 'אה כן, אנחנו נצטרף. אבל יש עוד עניין...'" נזכר טראמפ. "עכשיו הגיע הזמן להצטרף! חיסלנו את איראן - אנחנו חייבים להיכנס להסכמי אברהם" אמר הנשיא במהלך פסגת יוזמת השקעות במיאמי, פלורידה.

בהתייחס ליעדי המלחמה, אמר טראמפ: "יש לנו עוד 3,554 מטרות שנותרו באיראן. נסיים איתן די מהר. בנקודה מסוימת נצטרך להכריע מה לעשות". כשהגיע לנושא מצרי הורמוז, החליט הנשיא להתבדח: "אנחנו מנהלים משא ומתן עכשיו, וזה יהיה נהדר אם נוכל לעשות משהו, אבל הם חייבים לפתוח אותם. הם חייבים לפתוח את מצרי טראמפ - אני מתכוון להורמוז. סליחה, אני כל כך מצטער. טעות נוראית כזו".

בנוגע לאכזבתו מהברית הצבאית נאט"ו, הדהים טראמפ את הקהל ואמר כי ארצות הברית "לא חייבת להיות שם עבור נאט"ו - זה נשמע כמו חדשות מתפרצות, נכון? אבל זו העובדה. אני אומר את זה. למה שנהיה שם בשבילם אם הם לא שם בשבילנו? הם לא היו שם בשבילנו".

לאור חוסר נכונותן של בעלות ברית רבות להתייצב לצד ארה"ב במערכה ובצל שליחת כוחות אמריקנים נוספים למזרח התיכון, טיל איראני פגע בבסיס חיל האוויר פרינס סולטן בערב הסעודית ביום שישי. 10 חיילים אמריקנים נפצעו, שניים מהם קשה, ונזק למספר מטוסי תדלוק אמריקנים, על פי גורמים אמריקנים וסעודיים לרשתות זרות. התקיפה כללה גם כלי טיס בלתי מאוישים. עד כה יותר מ-300 חיילים אמריקאים נפצעו לאחר ארבעה שבועות של מלחמה עם איראן, כך מסר פיקוד המרכז של ארה"ב ביום שישי. בסך הכול, הפנטגון שוקל לשלוח עד 10,000 חיילים נוספים למזרח התיכון.