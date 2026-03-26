טראמפ האריך את הדד-ליין לאיראן וחשף: "הם ביקשו את זה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש (חמישי) כי הוא מאריך את הדד ליין לממשלת איראן ב-10 עבור קיום משא ומתן בטרם יורה על תקיפת תשתיות האנרגיה ברפובליקה האסלאמית.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

"לבקשת ממשלת איראן - אני דוחה את הדד ליין לתקיפת תשתיות האנרגיה עד ליום שני הבא, 6 באפריל, בשעה 20:00 שעון מזרח ארה"ב. השיחות מתקדמות בצורה טובה מאוד", אמר נשיא ארה"ב.

i24NEWS

"אפשר להגיד שיש שינוי משטר, העם האיראני אמיץ, אבל לא כשהם רואים אנשים עם רובים מסביבם שיורם באנשים", הוסיף, "בפועל המלחמה נגמרה תוך 45 דקות - ברגע שהתחלנו". עוד ציין כי ארצות הברית לא צריכה את מיצר הורמוז, אלא "פותרים את הסוגיה בשביל מדינות אחרות", אמר.

במקביל, דיווחנו אמש כי ראש הממשלה הקטארי נמצא בוושינגטון לפגישות עם בכירי ממשל טראמפ, כך מסר ל-i24NEWS גורם המעורה בפרטים. קטאר, בניגוד לשאר מדינות המפרץ שתומכות בהמשך התקיפות באיראן, מנסה להוביל מהלך לסיום המלחמה.