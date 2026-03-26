איראן העבירה אמש (רביעי) את תגובתה הרשמית לארצות הברית, במסגרת המגעים המתנהלים בין הצדדים באמצעות מתווכים, כך לפי סוכנות הידיעות תסנים. בטהרן מציינים כי הם ממתינים כעת לתשובת וושינגטון.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי גורם המעורה בפרטים, התגובה האיראנית כוללת שורת דרישות מרכזיות, ובראשן הפסקת פעולות ההתנקשות, יצירת תנאים שימנעו חידוש לחימה בעתיד, וכן התחייבות ברורה לפיצויים בגין "הנזקים וההפסדים של המלחמה". בנוסף, דורשת איראן הפסקת לחימה כוללת בכל הזירות, כולל מצד ארגוני "ההתנגדות" ברחבי האזור.

אחד הסעיפים הבולטים בתגובה עוסק בדרישה להכרה בינלאומית בריבונות איראן על מצר הורמוז, שלדברי המקור מהווה "זכות טבעית וחוקית" של המדינה ותנאי מרכזי לכל הסדר עתידי.

במקביל, בטהרן מביעים ספק עמוק בכוונותיה של ארצות הברית, וטוענים כי הדיבורים על משא ומתן אינם אלא "מהלך הונאה". לפי אותו גורם, האמריקנים מבקשים באמצעות השיח המדיני לשפר את תדמיתם הבינלאומית, להשפיע על מחירי הנפט, ולרכוש זמן להיערכות צבאית נוספת, כולל אפשרות לפעולה קרקעית בדרום איראן.

עוד נטען כי חוסר האמון של איראן כלפי ארה"ב העמיק לאחר העימותים האחרונים, וכי ניסיון העבר מלמד שלטענתה וושינגטון ממשיכה לקדם מהלכים צבאיים גם במקביל לניסיונות דיפלומטיים.

גורם איראני בכיר אמר לרויטרס כי טהראן דחתה את ההצעה האמריקנית שהועברה דרך פקיסטן, והגדירה אותה "חד-צדדית" שמשרתת את האינטרסים של ארה"ב וישראל בלבד ואינה עומדת אפילו ברף הדרישות המינימלי.

i24NEWS

לדבריו, בשלב זה אין כל תכנון לשיחות ואין מתווה ריאלי למו"מ, אם כי טורקיה ופקיסטן ממשיכות בניסיונות תיווך - והדיפלומטיה עשויה להתחדש רק אם וושינגטון תציג גישה "מציאותית" יותר.