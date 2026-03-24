איראן גובה פרוטקשן מספינות על מנת לעבור בביטחה במצרי הורמוז

הטלגרף הבריטי מדווח היום (שלישי) כי איראן מאפשרת לכלי שיט לעבור במצרי הורמוז החסומים דרך "מעבר בטוח" בתנאי שישלמו שני מיליון דולר למה שמכונה "עמדת התשלום של טהרן".

על פי הדיווח בטלגרף, המעבר נעשה דרך נתיב מאושר בתוך המים הטריטוריאליים של איראן, העובר בין האיים קשם ולארק, תוך היצמדות לקו החוף הדרומי של איראן במפרץ הפרסי, מסלול החורג מנתיב השיט הרגיל במצרים העובר במרכזם.

מאז שנחסמו לראשונה עברו במצרים כ-20 ספינות, מתוכן לפחות שתיים שילמו עבור "מעבר בטוח" במסדרון השיט, כאשר אחד התשלומים עמד על כ-2 מיליון דולר.

בתוך כך, שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, חזר והצהיר כי מצרי הורמוז נותרים סגורים לכלי שיט בבעלות או בזיקה לארצות הברית, לישראל, או למדינות המסייעות למערכה הצבאית שלהן נגד איראן.

בשיחת טלפון שערך היום עם שר החוץ של מלזיה, אמר עראקצ'י כי ספינות אחרות יוכלו עדיין לעבור בנתיב המים האסטרטגי בתנאי שיתאמו זאת עם הרשויות באיראן, כך על פי סיכום השיחה שפורסם על ידי משרד החוץ האיראני.