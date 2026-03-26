הוול סטריט ג'ורנל דווח היום (חמישי) שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר למקורביו בימים האחרונים כי הוא רוצה להימנע ממלחמה ממושכת באיראן, וכי הוא מקווה להביא את העימות לסיום בשבועות הקרובים. הנשיא עדכן באופן פרטי יועצים כי הוא חושב שהעימות נמצא בשלביו האחרונים, ודחק בהם להיצמד ללוח הזמנים של ארבעה עד שישה שבועות שהציג בפומבי, כך לפי אנשים המעורים בנושא.

גורמים בבית הלבן תכננו פסגה באמצע מאי עם מנהיג סין שי ג’ינפינג בבייג’ינג, מתוך ציפייה שהמלחמה תסתיים לפני תחילת הפגישה, כך אמרו חלק מהגורמים. בשיחות עם בעלי ברית פוליטיים מחוץ לממשל, תשומת לבו עברה לעיתים לנושאים אחרים: הבחירות הקרובות לאמצע הקדנציה בקונגרס, החלטתו של טראמפ לשלוח את סוכני הגירה השנויים במחלוקת של ICE לשדות תעופה ברחבי ארצות הברית בזמן השבתת הממשל החלקית כדי לסייע באבטחת נוסעים, ואסטרטגיות לקדם חקיקה שתתנה הצבעה בבחירות הפדרליות בהצגת תעודת זהות.

נראה כי הנשיא מוכן לעבור לאתגר הגדול הבא שלו, כך אמר אדם נוסף ששוחח עמו לאחרונה, אף שטראמפ לא ציין מהו אותו אתגר. חלק מבעלי בריתו מקווים שיוכל לפנות להדחת המשטר הקומוניסטי בקובה, בעוד יועצים קרובים רוצים שיתמקד בנושא הדחוף ביותר עבור הבוחרים: יוקר המחיה, שהוחמר בעקבות המערכה.

נזכיר שההערכה בישראל היא שסיכוי הצלחת המשא ומתן נמוכים לאור הדרישות של טהרן. מפי מקורות בתוך פקיסטן לi24NEWS, בניגוד להצהרות הפומביות ולדרישות המופרזות, האיראנים בפועל הרבה יותר נלהבים בשיחות עם המתווכים מכפי שמצטייר מההודעות הרשמיות. על פי גורמים המעורים בעניין, כרגע הפערים בין הצדדים הם משמעותיים מאוד, ולפחות נכון לרגע זה - מסתמן שלא יתקיים סבב שיחות ביום שישי הקרוב כפי שתכנן הנשיא טראמפ.

טראמפ מוכן להורות על הכנסת כוחות אמריקאיים לשטח איראן, אך מהסס מחשש שהמערכה תתארך, או שמספר החיילים האמריקאים שייהרגו או ייפצעו יעלה אם המלחמה תימשך, כך אמרו גורמים אמריקאים. עד כה, כמעט 300 אמריקאים נפצעו ו-13 נהרגו.