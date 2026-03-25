בתקשורת האמריקנית מדווחים הערב (רביעי) כי בישראל חוששים שארצות הברית תכריז על הפסקת אש של חודש כדי להתניע שיחות עם איראן.

בניו יורק טיימס מדווחים שישראל מוטרדת מהאפשרות של עסקה בשעה שטרם מילאה את יעדי המלחמה המרכזיים שלה - חיסול איום הטילים הבליסטיים של איראן, הבטחה שאיראן לא תוכל לפתח נשק גרעיני ויצירת התנאים שבהם העם האיראני יוכל להתקומם נגד ממשלתו.

גורמים ישראלים רשמיים מסרו לניו יורק טיימס שראש הממשלה נתניהו הורה אמש לבצע כל מאמץ להשמיד ב-48 השעות הקרובות כמה שיותר מתעשיית הנשק של איראן.

ההוראה של נתניהו ניתנה לאחר שישראל קיבלה עותק של ההצעה האמריקנית בת 15 הנקודות לאיראן. בעקבות תדרוכים של מפקדים בכירים, בהם מפקדי חיל האוויר ואגף המודיעין, בנוגע למטרות שעדיין ניתן לתקוף, כך לדברי שני הגורמים.

החיפזון ומועד היעד שיקפו חשש בממשלת ישראל שהנשיא טראמפ עלול להכריז על שיחות שלום בכל רגע, כך מסרו הבכירים ושני האנשים שעודכנו בנושא.