איגוד יהודי אוסטרליה (AJA) דיווח הלילה (שני) על אירוע מדאיג בפארק קולפילד שבמלבורן, שם נעלמו מספר אנדרטאות בעלות חשיבות היסטורית עמוקה לאוסטרליה, ולקהילה היהודית בפרט. בקהילה מנסים לברר האם מדובר במעשה השחתה אנטישמי מכוון או בעבודות תחזוקה מתוכננות של הרשויות, אך היעלמותם הפתאומית של אתרי הזיכרון ללא הודעה מוקדמת מעוררת חשש כי מדובר בפגיעה מכוונת בסמלי מורשת.

בין האנדרטאות שנעלמו נמצאת לוחית הזיכרון לקרב באר שבע, המנציחה את הסתערות הפרשים הקלים המפורסמת משנת 1917, שנחשבת להסתערות הפרשים המנצחת האחרונה בהיסטוריה. לצדה נעלמה גם לוחית הזיכרון המוקדשת לחסיד אומות העולם ראול ולנברג, הדיפלומט השוודי שהציל את חייהם של כמאה אלף יהודים בהונגריה במהלך השואה, ואשר לכבודו ניטע עץ זיכרון מיוחד במתחם הפארק.

היעלמותן של האנדרטאות כוללת גם אבן זיכרון מרכזית שהוצבה בסמוך לעץ "האורן הבודד", ובה מפורטים שמותיהם של 298 תושבי מחוז קולפילד שנפלו בקרבות מלחמת העולם הראשונה. אובדן אתרים אלו מהווה פגיעה קשה בשימור המורשת הקהילתית והלאומית, והיוו עדות חיה לקשר ההדוק שבין הקהילה היהודית להיסטוריה הצבאית של אוסטרליה ושל ארץ ישראל.

האירוע הנוכחי מתרחש על רקע עלייה מדאיגה וחסרת תקדים במקרי האנטישמיות ברחבי אוסטרליה בחודשים האחרונים. שיאה של מגמה קטלנית זו נרשם בדצמבר האחרון, בטבח המזעזע בחוף בונדי שבסידני, שבו נרצחו 15 בני אדם במהלך אירוע חגיגי לציון חג החנוכה.