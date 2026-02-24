צבי יחזקאלי התייחס לראשונה היום (שלישי) לסערת הדיווחים באוסטרליה, לפיהם שר הפנים האוסטרלי טוני בורק שוקל לאסור את כניסתו למדינה. פרשן i24NEWS אמר לשרון גל: "הייתי אמור לגייס תרומות לנפגעי טראומה מהמלחמה, אזרחים וחיילים כאחד. פתאום אני מתחיל לשמוע קולות מתוך הקהילה היהודית, 'יחזקאלי אמר בתחילת המלחמה להוריד 100,000 עזתים חמאסניקים, ויחזקאלי גם אמר אחרי הפיגוע בבונדיי ביץ׳ שיש קשר בין אנטישמיות לבין הפיגוע, למהגרים/להגירה', שזה בכלל הטריף אותם".

"אז מה לעשות" המשיך יחזקאלי, "לא נוח לאוסטרלים, לא רוצים לשמוע את זה. עוד שנתיים יזמינו אותנו לשמוע איך הייתה ההשתלטות עליהם של המהגרים".

נזכיר שבאוגוסט האחרון החליטה אוסטרליה לאסור את כניסתו של חבר הכנסת (הציונות הדתית) שמחה רוטמן למדינת היבשת שעות לפני שהמריא. ממשלת אלבניזי הודיעה שתאסור את כניסתו של רוטמן לשטחה למשך שלוש שנים. שר הפנים האוסטרלי, טוני בורק, אמר ל"סקיי ניוז" לאחר ההחלטה כי ממשלתו תנקוט יד קשה כלפי כל מי שמפיץ "מסר של שנאה ופילוג".

בורק ציין: "אם אתם מגיעים לאוסטרליה כדי להפיץ מסר של שנאה ופילוג - אנחנו לא רוצים אתכם כאן. תחת ממשלתנו, אוסטרליה תהיה מדינה שבה כולם יכולים להיות בטוחים ולהרגיש בטוחים". שר החוץ גדעון סער החליט בתגובה לשלול את אשרות השהיה של נציגי אוסטרליה לרשות הפלסטינית.