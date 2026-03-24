חזו במדויק מידע חסוי: המהמרים שמרוויחים מיליונים מהמערכה

הדיווחים על אפשרות להפסקת אש במלחמה בין ארה"ב וישראל לאיראן עוררו לא רק תקווה דיפלומטית, אלא גם סערה בבורסות החיזוי המקוונות. לפי ניתוח של CNN שפורסם היום (שלישי), מומחים מצביעים על שורה של הימורים בפלטפורמת "פולימרקט" המעוררים חשד כבד לשימוש במידע פנימי מצד גורמים המעורים בפרטי הלחימה.

במקרה בולט במיוחד, משתמש בודד הרוויח קרוב למיליון דולר מאז 2024 באמצעות עשרות הימורים מתוזמנים היטב בפלטפורמת "פולימרקט", אשר חזו בדיוק את הפעולות הצבאיות של ארה"ב וישראל נגד איראן. המהמר ניצח בשיעור מדהים של 93% מהימוריו, בסכומים של חמש ספרות כל אחד וזאת למרות שהאירועים שחזה היו מבצעים צבאיים חשאיים שלא הוכרזו מראש.

בין היתר חזה בדיוק רב את תחילת התקיפות ב-28 בפברואר, למרות שבאותה עת הסיכויים לכך בשוק עמדו על 17% בלבד.

עוד על פי הדיווח, שמונה חשבונות חדשים שנפתחו בסוף חודש מרץ הימרו על סכום כולל של כ-70 אלף דולר על כך שתושג הפסקת אש בטווח זמן מיידי. במידה שהתחזית תתממש עד סוף החודש, אותם חשבונות צפויים לגרוף רווח של כ-820 אלף דולר. המומחים ציינו כי העיתוי שבו הונחו ההימורים - סמוך לפרסום מסרים סותרים מצד הנשיא טראמפ, מעלה סימני שאלה כבדים.

"החשבונות האלה בהחלט נראים כמו מישהו עם דרגה מסוימת של מידע פנימי", אמר בן יורק, חוקר בתחום המערכות הפיננסיות. במקביל, גוברת הביקורת על הלגיטימיות של "שווקי מוות" (Death Markets) - הימורים על מותם של מנהיגים ועל תוצאות קטלניות של המלחמה, נושא המעורר מחלוקת עזה במסדרונות הממשל ובוושינגטון.