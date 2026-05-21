הסרטון עלה מנמל אשדוד והפיצוץ הגיע עד אינדונזיה: ניתוח מיוחד של חברת SCOOPER, שמתמחה בניתוח שיח ונרטיב גולשים ברשתות החברתיות, חושף היום (חמישי) את היקף הזעם העולמי על ישראל ברשתות החברתיות בעקבות התיעוד שהעלה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

מהנתונים עולה, כי כחצי מיליון אזכורים עם סנטימנט שלילי מובהק נרשמו לבן גביר. מדובר בזינוק של מאות אחוזים בשיח השלילי בשפות הזרות, כאשר האזכורים באנגלית ובספרדית מובילים את המגמה הוויראלית. הזינוק המשמעותי ביותר נרשם בשיח באינדונזיה.

התפוצצות ויראלית עולמית תוך שעות

על פי הניתוח של SCOOPER, השיח העולמי החל לזנק באופן דרמטי אתמול בשעות אחה"צ והגיע לשיאו בבוקר יום חמישי, עם עשרות אלפי אזכורים לבן גביר בשעה.

מדובר בגרף המעיד על אירוע ויראלי קיצוני, אשר הניע גל תגובות מהיר מצד מנהיגים ברחבי העולם, שרי חוץ וכלי תקשורת מרכזיים.

פילוח שפות ומעורבות גולשים

הניתוח הגיאוגרפי של SCOOPER מצביע על כך שהאירוע ופרסום הסרטון המדובר הפך לנושא המרכזי בשיח על ישראל בעולם, תוך פגיעה קשה בתדמית המדינה.

אנגלית בראש: השיח בשפה האנגלית מוביל בפער עצום עם 220 אלף אזכורים שיוצרו על ידי כמאה אלף כותבים שונים. נתון זה הניב נפח מעורבות אדיר של כמיליון אינטראקציות (לייקים, שיתופים ותגובות).

הזירה הלטינית והאירופית: השפה הספרדית מדורגת שנייה ברשימה, עם 65 אלף אזכורים לבן גביר (זינוק של 16% בנפח השיח) ויותר מ-273 אלף אינטראקציות. מיד אחריה השיח באיטלקית, שרשם את אחד הזינוקים החדים ביותר - עלייה של כ-37% בנפח התוצאות (40.3 אלף אזכורים) וקרוב לרבע מיליון אינטראקציות, זאת ברקע הגינויים הרשמיים שיצאו מרומא.

השפעה אזורית ובינלאומית: השיח בצרפתית רשם כ-35 אלף אזכורים, בעוד שבשפה הטורקית נרשמו כ-22.7 אלף אזכורים, המלווים בזינוק חריג של 416.9% במדד המעורבות. בשפה האינדונזית נרשם זינוק דרמטי של 435.6% בנפח התוצאות.

הסנטימנט: ביקורת חריפה ושליליות מובהקת

הניתוח של SCOOPER מצביע על סנטימנט שלילי מובהק וביקורתי במיוחד. השיח העולמי אינו מתרכז בעצם עצירת המשט (שנתפסה במדינות רבות כפעולה ביטחונית שגרתית), אלא מתמקד באופן ישיר בהתנהלותו של השר בן גביר ובסרטון שהעלה. הביטויים המובילים בשיח הבינלאומי הגדירו את התיעוד כ"משפיל", "לא אנושי" ו"פרובוקציה פוליטית מכוונת".

הסנטימנט השלילי תודלק באופן ישיר גם מהביקורת הפנימית החריגה בתוך ישראל - כולל גינויים פומביים מצד ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר החוץ גדעון סער, מה שהעניק לכלי התקשורת הזרים רוח גבית.