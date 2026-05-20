השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, סייר היום (רביעי) יחד עם לוחמי כליאה וכוחות משטרה במתקן שבו מוחזקים פעילי המשט הטורקי בנמל אשדוד. השר בן גביר פנה לפעילי המשט כשהוא מניף את דגל ישראל : "ברוכים הבאים לישראל. אנחנו בעלי הבית. נגמרה הקייטנה. מי שפועל נגד מדינת ישראל ימצא מדינה נחושה. עם ישראל חי".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ללא

עוד אמר השר: "הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראו איך הם נראים עכשיו - לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור". בן גביר פנה לראש הממשלה נתניהו: "תן לי אותם להרבה זמן, שיהיו בבתי הכלא של המחבלים".

ללא

כזכור, משרד החוץ בשלישי כי הסתיימה ההשתלטות על המשט הטורקי לעזה וכי כל 430 הפעילים הועברו לכלי שיט ישראליים ועושים את דרכם לישראל, שם יוכלו להיפגש עם נציגיהם הקונסולריים. על הסיפון נמצאו תומכי חמאס שתכננו לפרוץ את המחסום הימי ברצועה.

היום תקף נשיא דרום קוריאה, לי מיונג-באק, את ישראל בעקבות מעצרם של פעילים קוריאנים על סיפונה של ספינת סיוע נוספת. הנשיא לי האשים כי "ישראל חטפה אזרחים דרום קוריאנים תחת נסיבות בלתי מוצדקות לפי החוק הבינלאומי" והוסיף כי הפעולות הצבאיות של ישראל היו "מוגזמות לחלוטין וחצו את הקו האדום".