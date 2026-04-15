סרטון שרץ ברשתות החברתיות המראה שתי תיירות בריטיות מטרידות זוג ישראלי במסעדה בווייטנאם הפך ויראלי בימים האחרונים.

בסרטון, שצולם על ידי הבריטיות ואורכו שתי דקות, התיירות צועקות לעבר הישראלים קריאות מתריסות כמו "תחי תחי איראן", שרות להם את השיר "בום בום תל אביב", וקוראות להם "חולדות". בשלב מסוים התיירות הבריטיות דרשו מהזוג לומר שהם מתנגדים לנתניהו ובן גביר. באמצע הסרטון הבחורה, שעד כה הייתה סבלנית, מבקש מהן לסתום את הפה, אך ללא הואיל, והן אף מגדילות לומר "אל תעזו לומר לנו לשתוק".

כשהנשים לא מפסיקות להטריד את הזוג ונראה שצוות המסעדה לא עושה דבר, לבסוף זוג הישראלים מחליטים לעזוב את המסעדה. בדרכם החוצה הנשים קוראות להם: "לא משנה לאן תלכו, ישנאו אתכם בכל מקום". בסוף הנשים אומרות לזוג "תראו אותם בורחים כמו חולדות".