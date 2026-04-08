מדינות רבות ברחבי העולם בירכו היום (רביעי) על הפסקת האש שהושגה - ברגע האחרון - בין ארצות הברית לאיראן.

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש בירך על ההודעה וקרא לכל הצדדים "לציית לחוק הבינלאומי".

שר החוץ הגרמני יוהאן ודפול אמר כי "גרמניה תנקוט בצעדים מתאימים כדי להבטיח את חופש השיט במצרי הורמוז" ובירך הפסקת על המהלך. עוד הוסיף: "הפסקת האש צריכה להיות צעד ראשון ומכריע לקראת שלום בר-קיימא".

בהמשך, הודה לפקיסטן על התיווך בהסכם, ואמר כי "המטרה בימים הקרובים חייבת להיות לנהל משא ומתן על סיום קבע למלחמה באמצעות ערוצים דיפלומטיים. אנחנו תומכים במאמצים דיפלומטיים ונשארים בקשר הדוק עם ארצות הברית ושותפות אחרות".

נשיא צרפת עמנואל מקרון הוסיף: "מברך על הפסקת האש".

משרד החוץ של עומאן: "מברכים על הודעת הפסקת האש בין איראן לארצות הברית ומעריכים את המאמצים שהשקיעה פקיסטן במסגרת זו, כמו גם את כל הצדדים הקוראים לסיום המלחמה. סולטנות עומאן מדגישה את החשיבות של הגברת המאמצים כעת למציאת פתרונות שיסיימו את המשבר מהשורש ויביאו להפסקה קבועה של מעשי האיבה באזור".

משרד החוץ של עיראק: "אנו מברכים על הכרזת הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן, והשלב הבא חייב להתבסס על סיום המלחמה וכיבוד ריבונותן של מדינות".

משרד החוץ של סעודיה: "הממלכה מדגישה את תמיכתה במאמצי התיווך שנוקטת פקיסטן. אנו תומכים בהגעה להסכם קבוע בין אמריקה לאיראן שישיג ביטחון ויציבות, ותומכים בהגעה להסכם שיטפל בכל הסוגיות שגרמו לערעור הביטחון במשך שנים".