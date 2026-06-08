איטליה פתחה בחקירה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בעקבות היחס לפעילי המשט לעזה והסרטון שפרסם בנושא.

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שר החוץ הצרפתי, ז'אן נואל בארו, הודיע לפני שבוע וחצי כי משרד המשפטים במדינה בוחן האם הייתה "אלימות והשפלות מיניות" כלפי אזרחי צרפת שלקחו חלק במשט האחרון לרצועת עזה. במידה ומשרד הצרפתי יקבע שאכן היו פגיעות שכאלו, המשמעות היא שצרפת תוכל להוציא צו מעצר נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מה שימנע ממנו להיכנס לכל מדינות האיחוד האירופי.

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כזכור, המשט הפליג מטורקיה לכיוון ישראל באמצע חודש מאי, כאשר עליו 430 פעילים. לוחמי השייטת השתלטו עליו בהצלחה - והעבירו את כל המשתתפים לשטח ישראל. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר סייר במקום אליו הועברו תחילה הפעילים, ואמר: "ברוכים הבאים לישראל. אנחנו בעלי הבית. נגמרה הקייטנה. מי שפועל נגד מדינת ישראל ימצא מדינה נחושה. עם ישראל חי". דבריו - לצד התיעוד שלהם שפורסם - עוררו תגובות סוערות ברחבי העולם.