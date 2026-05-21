ולפעמים המשט סוער: בן גביר זורק לפח את ההסברה הישראלית | עמיחי שטיין

נתחיל דווקא בדעה הלא פופולרית: זכותו של השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, חבר הקבינט המדיני בטחוני, לבקר את העצורים מהמשט הטורקי. זכותו של השר גם לפרוס בפניהם את משנתו, להבהיר שהם מחבלים שונאי ישראל שאין להם באמת עניין בסיוע ההומניטרי לעזה. זכותו.

אבל, לא זכותו של השר לקבל החלטות בתחום ההסברה הישראלית, להחליט מה להפיץ או לא להפיץ באירוע כל כך רגיש. בטח אחרי שבמשרד החוץ ובדובר צה"ל דנו ימים ארוכים ואפילו תוך כדי המבצע, מה לפרסם - ויותר חשוב מה לא.

כשהמשט הטורקי שכלל כ-60 ספינות, ובכלל כשל משט יוצא לדרך, משרד החוץ ודובר צה"ל מקיימים דיונים מה לפרסם מרגעי ההשתלטות והמעצר של אנשי המשטים. מדובר הרי במי שלא ממש דואגים לעזה, וכל האינטרס שלהם הוא לפגוע בלגיטימציה של מדינת ישראל - ולכן כל סרטון או תמונה שתראה "אכזריות ישראלית" משחקת לטובת אותם פעילים.

במשט הנוכחי, לדוגמא, דובר צה"ל תיעד את ההשתלטות של שייטת 13 על חלק מהספינות והמעצר של הפעילים - אך בסופו של דבר הוטל וטו על פרסום החומרים. הדברור התקשורתי של האירוע, שכולל מעצר של אזרחים ממדינות שונות, עבר בהצלחה - עד שהגיע השר.

2 סרטונים של 56 שניות, של אזרח זר שחוטף מכות (בצדק) והשר שמסתובב בגאווה בין עצורים שיושבים כפותים ושפופים על הרצפה (בצדק), זרקו לפח שעות של היערכות דקדקנית והוביל גל גינויים, ושיחות נזיפה לשגרירים ישראלים, כולל ממדינות ידידותיות כמו איטליה ושגרירים סופר פרו-ישראלים כמו השגריר האמריקני בישראל מייק האקבי שכינה פעולות בן גביר "תעלול טיפשי".

"זה הרי בדיוק מה שאנשי המשט רוצים - לגרום נזק מדיני לישראל", אמר ל-i24NEWS בכיר ישראלי. אגב, הטיעונים של ראש הממשלה וגורמים נוספים שמעכשיו של בן גביר לא מייצגים את ישראל - לא ממש שכנעו את העולם.

התנהלות בן גביר (וגם של השרה מירי רגב שפרסמה תיעוד של העצורים) מצטרפת לשלל מעשים לא ברורים של הבכירים הישראלים בשנים האחרונות. הצהרות על זריקת פצצת אטום בעזה, והחרבת רצועת עזה, ושלל אמירות על זירות ומדינות אחרות, אולי טובים לצרכי פנים.

אבל רובן הצהרות ריקות ממעשים, שרק מובילים לנזק. "תעזרו לנו לעזור לעצמכם", אמרו לא פעם בכירים אמריקנים וגם אירופאים לישראל. רוב שרי ממשלת ישראל, לא ממש הקשיבו לעצה הזאת.